Meksika'da Ölüler Günü İçin Kurulan 32 Metrelik Dev Catrina Heykeli Havadan Görüntülendi

Her yıl 1 ve 2 Kasım'da kutlanan Meksika'nın Ölüler Günü (Día de Muertos), yas tutmaktan çok kaybedilen sevdiklerin hatırasını renkli bir şölenle yaşatma geleneği olarak biliniyor. UNESCO tarafından 2008'de İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınan bu gelenekte aileler evlerine anma sunakları kuruyor, kadife çiçekleri, mumlar ve ölen kişinin en sevdiği yemeklerle ruhları karşılıyor. Kasım'ın gelişiyle birlikte Meksika sokakları da her yıl turuncu, mor ve kırmızıya bürünüyor.
Bu yıl Mexico City'nin tarihi merkezindeki Zócalo Meydanı'nın yıldızı, 32 metre yüksekliğindeki dev Catrina heykeli oldu. Bir içerik üreticisinin havadan görüntülediği heykelin mor elbisesi ve ışıklı kafatası, gece kırmızı ışıklarla aydınlanan meydanda görenleri hayran bıraktı.
Catrina, Meksikalı ressam ve gravürcü José Guadalupe Posada'nın 1900'lerin başında çizdiği, şapkalı ve zarif giyinmiş kafatası figüründen doğdu.
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