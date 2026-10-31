Meksika'da Ölüler Günü İçin Kurulan 32 Metrelik Dev Catrina Heykeli Havadan Görüntülendi

Posada bu figürle Avrupa modasına özenen dönemin zengin kesimini hicvediyor, ölümün sınıf ayrımı tanımadığını bizlere hatırlatıyordu. Figür zamanla Ölüler Günü'nün en tanınan simgesine dönüştü. Mexico City'deki Anıtsal Anma Sunağı (Ofrenda Monumental) de bu yıl Posada'ya saygı duruşu olarak hazırlandı ve 29 Ekim'den 2 Kasım'a kadar ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Heykelin yapımı ise başlı başına bir mühendislik projesi. Taller de Arte Xibalbá tarafından hazırlanan Catrina'nın iskeleti çelikten, kemikleri ve takıları fiberglastan üretildi. Kemiklerin içi aydınlatıldığı için heykel geceleri adeta bir ışık ekranına dönüşüyor. Atölyenin yöneticisi Carlos Báez bu işi 'yüzde 50 sanat, yüzde 50 mühendislik' sözleriyle tarif ediyor.

27 metrelik mor elbise parçalar halinde monte edildi. Dar kesimli bir üst bölüm, farbalalar ve yaklaşık 20 metrelik bir etek içeren elbisenin üzerindeki çiçek ve sinek kuşu motifleri Tenango işlemelerinden esinlendi ve LED ışıklarla donatıldı. Heykeli kadife çiçeklerinden oluşan bir tarla çevreliyor, yanında da aksolot figürlerinden oluşan 'Ajolotes en el Corazón' enstalasyonundan parçalar sergileniyor.

Yetkililer, heykelin daha önce Puerto Vallarta'da dikilen Catrina'yı geçerek Guinness Dünya Rekorları'na girmesini hedefliyor. Ölümü korkutucu bir son olarak değil, hayatın doğal ve hatta renkli bir parçası olarak karşılayan bu gelenek, bizlere sevdiklerimizi anmanın yasın ötesinde bir yolu olduğunu hatırlatıyor.