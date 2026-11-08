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Şampiyon Olduklarını Sanıp Sahaya İndiler, Son Dakika Golüyle Kupa Ellerinden Kaydı

Şampiyon Olduklarını Sanıp Sahaya İndiler, Son Dakika Golüyle Kupa Ellerinden Kaydı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 15:42

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Arjantin’de yıllık puan tablosu şampiyonluğu, son dakikada atılan golle el değiştirdi. Takımlarının şampiyon olduğunu düşünen Rosario Central taraftarları sahaya girip kutlamaya başladı. Ancak Boca Juniors’ta Enner Valencia’nın 90+6. dakikada attığı gol, kupayı Boca Juniors’a getirdi. 

İşte detaylar...

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Boca Juniors, Kapanış Ligi’nin 16. haftasında sahasında Defensa y Justicia ile karşılaştı.

Boca Juniors, Kapanış Ligi’nin 16. haftasında sahasında Defensa y Justicia ile karşılaştı.

Mücadeleyi, Enner Valencia’nın 90+6. dakikada attığı golle kazandı. Boca Juniors bu galibiyetle yıllık puan tablosunda 63 puana ulaştı ve Rosario Central’in bir puan önünde şampiyonluğa uzandı.

Aynı haftada Rosario Central de Estudiantes de Rio Cuarto’yu 2-0 yendi. Ancak bu galibiyet şampiyonluk için yetmedi.

Valencia’nın golünün iptal edildiğini düşünen Rosario Central taraftarları ise takımlarının şampiyon olduğunu sandı ve sahaya girdi. Futbolcular ve taraftarlar bir süre sahada büyük bir sevinçle kutlama yaptı. Kupayı ise Boca Juniors kazandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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