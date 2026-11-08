Şampiyon Olduklarını Sanıp Sahaya İndiler, Son Dakika Golüyle Kupa Ellerinden Kaydı

Mücadeleyi, Enner Valencia’nın 90+6. dakikada attığı golle kazandı. Boca Juniors bu galibiyetle yıllık puan tablosunda 63 puana ulaştı ve Rosario Central’in bir puan önünde şampiyonluğa uzandı.

Aynı haftada Rosario Central de Estudiantes de Rio Cuarto’yu 2-0 yendi. Ancak bu galibiyet şampiyonluk için yetmedi.

Valencia’nın golünün iptal edildiğini düşünen Rosario Central taraftarları ise takımlarının şampiyon olduğunu sandı ve sahaya girdi. Futbolcular ve taraftarlar bir süre sahada büyük bir sevinçle kutlama yaptı. Kupayı ise Boca Juniors kazandı.