Şampiyon Olduklarını Sanıp Sahaya İndiler, Son Dakika Golüyle Kupa Ellerinden Kaydı

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Arjantin’de yıllık puan tablosu şampiyonluğu, son dakikada atılan golle el değiştirdi. Takımlarının şampiyon olduğunu düşünen Rosario Central taraftarları sahaya girip kutlamaya başladı. Ancak Boca Juniors’ta Enner Valencia’nın 90+6. dakikada attığı gol, kupayı Boca Juniors’a getirdi.
İşte detaylar...
Boca Juniors, Kapanış Ligi’nin 16. haftasında sahasında Defensa y Justicia ile karşılaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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