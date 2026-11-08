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Kendisinden Yardım İstenen Kediden Poğaça Kokan Eve Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kendisinden Yardım İstenen Kediden Poğaça Kokan Eve Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 15:28
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Bugün de sosyal medya bizi güldürmeye devam etti. Kimi yeni aldığı elektronik cihazla imtihanını anlattı, kimi Emre Aydın'la lise yıllarına döndü, kimi de evinin neden hep poğaça koktuğunu açıkladı. En çok beğenilenlerden derledik.

Keyifli okumalar! 🚀

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Niyeti var ama imkanı yok 🐱

Kaç tane var sorusuna en net cevap

👇

Yeni cihaz heyecanı

Servis camına yaslanma vakti

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Sadece biraz fazla uyumuş 😂

Bir reels daha derken...

Ödümüz kopar

Dua ederken ayrıntı önemli

Efsaneyle kapatalım 😂

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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