Kendisinden Yardım İstenen Kediden Poğaça Kokan Eve Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bugün de sosyal medya bizi güldürmeye devam etti. Kimi yeni aldığı elektronik cihazla imtihanını anlattı, kimi Emre Aydın'la lise yıllarına döndü, kimi de evinin neden hep poğaça koktuğunu açıkladı. En çok beğenilenlerden derledik.

Keyifli okumalar! 🚀