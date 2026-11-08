Kendisinden Yardım İstenen Kediden Poğaça Kokan Eve Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Bugün de sosyal medya bizi güldürmeye devam etti. Kimi yeni aldığı elektronik cihazla imtihanını anlattı, kimi Emre Aydın'la lise yıllarına döndü, kimi de evinin neden hep poğaça koktuğunu açıkladı. En çok beğenilenlerden derledik.
Keyifli okumalar! 🚀
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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