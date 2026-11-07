Çirkin Erkekler Ülkesinden Değerimizin Geç Anlaşılmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Cumartesi gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi dizi sahnelerinden goygoy çıkardı, kimi bal gibi arkadaşlık hallerini anlattı, kimi de videosuyla güldürdü.
Keyifli okumalar! 🚀
Ana hesap, gizli hesap dengesi
Diyar diyar gezdik ama...
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Kraliçe haklıymış
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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