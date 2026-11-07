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Goygoy
Çirkin Erkekler Ülkesinden Değerimizin Geç Anlaşılmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Çirkin Erkekler Ülkesinden Değerimizin Geç Anlaşılmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 19:24
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Cumartesi gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi dizi sahnelerinden goygoy çıkardı, kimi bal gibi arkadaşlık hallerini anlattı, kimi de videosuyla güldürdü.

Keyifli okumalar! 🚀

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Ana hesap, gizli hesap dengesi

Ana hesap, gizli hesap dengesi
twitter.com

Geçen amcamların evine gittik (daha 5 yaşında)

Klasik kafa karışıklığı 😂

Diyar diyar gezdik ama...

Diyar diyar gezdik ama...
twitter.com

Değerimizin anlaşılma hızı

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👇

👇

👇🏻

Kraliçe haklıymış

Kraliçe haklıymış
twitter.com

👇

En yakın arkadaşımız

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Direksiyon hakimiyeti

Efsaneyle kapatalım 😂

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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