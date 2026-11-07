Çirkin Erkekler Ülkesinden Değerimizin Geç Anlaşılmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cumartesi gününe eşlik eden, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi dizi sahnelerinden goygoy çıkardı, kimi bal gibi arkadaşlık hallerini anlattı, kimi de videosuyla güldürdü.

Keyifli okumalar! 🚀