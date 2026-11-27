Dünya turnesi kapsamında 24 Kasım'da Moskova'daki Live Arena'da sahne alan Blok3, 11 bin kişilik salonu doldurdu. Rapçi bu performansıyla Moskova'da bir Türk sanatçının verdiği en büyük konserlerden birine imza attı. Blok3, nisan ayında da Rusya'nın başkentinde hayranlarıyla buluşmuş, yaklaşık 4 bin biletin satıldığı o konser kapalı gişe gerçekleşmişti. Konser sonrası kar altında şarkı söyleyen hayranların görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.