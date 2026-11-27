Blok3'ün Almanya'dan Aldığı Milyonluk Arabaya Taktırdığı Özel Plaka Dikkat Çekti
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Ünlü rapçi Blok3, Almanya’dan yaklaşık 7,8 milyon TL’ye Mercedes-Maybach GLS 600 satın aldı. Rapçinin lüks cipine taktırdığı “BLOK 3” özel plakası dikkat çekti. Aracın Türkiye’deki benzerleri 63 ila 72 milyon TL arasında satışa sunuluyor.
Kaynak: Ensonhaber
Blok3, şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen isimlerinden biri hâline geldi.
Blok3, Moskova'da 11 bin kişilik arenayı doldurdu.
Blok3, Almanya'dan Mercedes-Maybach GLS 600 satın aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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