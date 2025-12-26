onedio
Türkiye BLOK3 Dinliyor! BLOK3, Spotify'da 10 Milyon Dinleyiciye Ulaşan İlk Sanatçı Oldu

Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2025 - 20:38

BLOK3, Spotify'ın en çok dinlenen sanatçılarından olurken bu defa bir ilke imza attı. Sevilen sanatçı BLOK3, Spotify'da 10 milyon aylık dinleyiciye ulaşan ilk Türk sanatçı oldu.

Rapçi BLOK3, son yılların en çok dinlenen sanatçılarının başında yer alıyor.

Her şarkısı Spotify'da en çok dinlenenler arasında yer alan BLOK3, ayrıca Spotify'ın 2025 yılı özetini açıkladığı Wrapped'e de damga vurmuştu. Kusura Bakma, Git, Napıyosun Mesela gibi şarkılarla gündemden düşmeyen BLOK3, dinleyicileri sayesinde bir rekora imza attı.

BLOK3, Spotify'da 10 milyon aylık dinleyiciye ulaşan ilk Türk sanatçı oldu.

BLOK3'ün aylık dinleyici sayısı 10 milyonu buldu. Türkiye'deki sanatçılardan hiçbiri 10 milyon dinleyiciye ulaşamazken BLOK3, popüler şarkılarıyla bu rekoru kırdı.

