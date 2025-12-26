Türkiye BLOK3 Dinliyor! BLOK3, Spotify'da 10 Milyon Dinleyiciye Ulaşan İlk Sanatçı Oldu
BLOK3, Spotify'ın en çok dinlenen sanatçılarından olurken bu defa bir ilke imza attı. Sevilen sanatçı BLOK3, Spotify'da 10 milyon aylık dinleyiciye ulaşan ilk Türk sanatçı oldu.
Rapçi BLOK3, son yılların en çok dinlenen sanatçılarının başında yer alıyor.
BLOK3, Spotify'da 10 milyon aylık dinleyiciye ulaşan ilk Türk sanatçı oldu.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
