Yayınlama Karar Alınmıştı: NOW'ın Yeni Dizisinin Çekimleri Ertelendi!
Dizi sektöründeki bütçe sıkıntıları nedeniyle pek çok dizi iptal edilmişti. Diziler hakkında iptal kararları gelirken NOW, yeni dizisi Ömür Usta'yı yayınlanlayacağını duyurmuştu. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer alacağı Ömür Usta için hazırlıklar sürerken flaş gelişme yaşandı. NOW'ın yeni dizisi ertelendi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yeni yıl sonrası için dizi hazırlıkları devam etse de pek çok kanal, yeni dizi projelerini iptal etti.
NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta'nın çekimleri ertelendi.
