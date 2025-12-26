onedio
Yayınlama Karar Alınmıştı: NOW'ın Yeni Dizisinin Çekimleri Ertelendi!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2025 - 18:31

Dizi sektöründeki bütçe sıkıntıları nedeniyle pek çok dizi iptal edilmişti. Diziler hakkında iptal kararları gelirken NOW, yeni dizisi Ömür Usta'yı yayınlanlayacağını duyurmuştu. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer alacağı Ömür Usta için hazırlıklar sürerken flaş gelişme yaşandı. NOW'ın yeni dizisi ertelendi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yeni yıl sonrası için dizi hazırlıkları devam etse de pek çok kanal, yeni dizi projelerini iptal etti.

Şimdiye kadar Ülker Abla, Hayatın Benim, Serseri Aşıklar, Bulutların Üzerinde, Haysiyet ve Anne Yarısı iptal edilmişti. Dizi iptalleri devam ederken NOW, şaşırtan bir hamle yaparak Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde yer alacağı Ömür Usta dizisinin hazırlıklarının tam gaz devam ettiğini ve yeni yıl sonrasında yayınlanacağını açıklamıştı. Fakat Ömür Usta dizisi hakkında flaş gelişme yaşandı.

NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta'nın çekimleri ertelendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri, Cemre Arda, Pınar Çağlar Gençtürk ve Gülçin Kültür’ün kadrosunda yer aldığı Ömür Usta dizisinin çekimleri ocak ayının sonuna ertelendi. Altuntaş, erteleme sebebini açıklamazken dizinin ne zaman yayınlanacağının ise yine ocak ayının sonunda belli olacağını duyurdu.

