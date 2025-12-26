Çocuktan Al Haberi'de İzlediğimiz "Kutu Bebek Ebrar"ın Son Hali
2016-2019 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Çocuktan Al Haberi programında tanıdığımız Ebrar Demirbilek'i muhakkak tanırsınız. Sunucu Evrim Akın'ın 'Kutu Bebek Ebrar' dediği Ebrar Demirbilek, programın ardından oyunculuğa başlamıştı. Kutu Bebek Ebrar'ın son hali bir ödül töreninde ortaya çıktı.
KAYNAK: Gece Muhabiri
Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programını muhakkak izlemişsinizdir.
İşte Çocuktan Al Haberi'nin "Kutu Bebek Ebrar"ı Ebrar Demirbilek'in son hali:
Ebrar Demirbilek'in verdiği röportajı buradan izleyebilirsiniz:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
