Çocuktan Al Haberi'de İzlediğimiz "Kutu Bebek Ebrar"ın Son Hali

Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2025 - 17:29

2016-2019 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Çocuktan Al Haberi programında tanıdığımız Ebrar Demirbilek'i muhakkak tanırsınız. Sunucu Evrim Akın'ın 'Kutu Bebek Ebrar' dediği Ebrar Demirbilek, programın ardından oyunculuğa başlamıştı. Kutu Bebek Ebrar'ın son hali bir ödül töreninde ortaya çıktı.

KAYNAK: Gece Muhabiri

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programını muhakkak izlemişsinizdir.

Pek çok sunucuyla ekrana gelen Çocuktan Al Haberi, özellikle 2016-2019 yılları arasında yayınlanan bölümleriyle çok sevilmişti. O sezonun konuşmacı çocuklarından Çitos Efe, Kutu Bebek Ebrar, Aras Özadalı hala hafızalarımızda yer edinirken Evrim Akın'ın 'Kutu Bebek Ebrar' dediği Ebrar Demirbilek, yıllar sonra ortaya çıktı. Programın ardından oyunculuğa başlayan Ebrar Demirbilek, katıldığı ödül töreninde Gece Muhabiri'ne röportaj verdi. Ebrar Demirbilek'in son hali kısa sürede gündem oldu.

İşte Çocuktan Al Haberi'nin "Kutu Bebek Ebrar"ı Ebrar Demirbilek'in son hali:

Ebrar Demirbilek'in verdiği röportajı buradan izleyebilirsiniz:

