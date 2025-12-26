onedio
Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz Oyuncularını Trabzonsporlu Yapmaya Çalıştığını İtiraf Etti

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2025 - 16:25

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz oyuncuları Trabzon Film Festivali kapsamında bir araya geldi. Sevenlerinin sorularını yanıtlayan oyunculardan Onur Dilber, aslen Trabzonlu olduğunu ve setteki arkadaşlarını Trabzonsporlu yapmaya çalıştığını itiraf etti.

KAYNAK: Kuzey Ekspres

Taşacak Bu Deniz oyuncuları, Trabzon Film Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Burada diziye dair konuşan Taşacak Bu Deniz oyuncularından Gezep'i canlandıran Onur Dilber bir itirafta bulundu. Aslen Trabzonlu olan Onur Dilber, sette diğer oyuncu arkadaşlarını Trabzonsporlu yapmak için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Onur Dilber, 'Diğer oyuncuları Trabzonsporlu yapmak için çalışma yürüttüm. Erdem ise maça gitmek için ısrar ediyor. Bazıları Trabzonspor'u birinci takımı yaptı, diğerlerinin de ikinci takımı oldu.' diye konuştu.

Onur Dilber'in Trabzonspor itirafını buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
