Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz Oyuncularını Trabzonsporlu Yapmaya Çalıştığını İtiraf Etti
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz oyuncuları Trabzon Film Festivali kapsamında bir araya geldi. Sevenlerinin sorularını yanıtlayan oyunculardan Onur Dilber, aslen Trabzonlu olduğunu ve setteki arkadaşlarını Trabzonsporlu yapmaya çalıştığını itiraf etti.
KAYNAK: Kuzey Ekspres
Taşacak Bu Deniz oyuncuları, Trabzon Film Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi.
Onur Dilber'in Trabzonspor itirafını buradan izleyebilirsiniz:
