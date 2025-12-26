Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz Oyuncularını Trabzonsporlu Yapmaya Çalıştığını İtiraf Etti

Burada diziye dair konuşan Taşacak Bu Deniz oyuncularından Gezep'i canlandıran Onur Dilber bir itirafta bulundu. Aslen Trabzonlu olan Onur Dilber, sette diğer oyuncu arkadaşlarını Trabzonsporlu yapmak için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Onur Dilber, 'Diğer oyuncuları Trabzonsporlu yapmak için çalışma yürüttüm. Erdem ise maça gitmek için ısrar ediyor. Bazıları Trabzonspor'u birinci takımı yaptı, diğerlerinin de ikinci takımı oldu.' diye konuştu.