Set Çalışanı, Dizi Oyuncusunun Hasta Olduğu Zamanlarda Ne Yapıldığını Açıkladı

Esra Demirci
25.12.2025 - 14:59

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, takipçilerinin dizi setlerine dair merak ettiklerini yanıtlamaya devam ediyor. Yener Yalçın bu defa, bir oyuncunun hasta olup rapor aldıktan sonra çekimlerin nasıl etkilendiğini açıkladı.

Setlere dair paylaşımlarıyla fenomen olan Yener Yalçın'dan yeni video geldi.

TikTok fenomeni olan set çalışanı Yener Yalçın, sosyal medyada sık sık merak edilen soruları yanıtlıyor. Bir oyuncunun hasta olup rapor alması durumunda dizi setinde çekimlerin nasıl yapıldığı konusunda bir soru alan Yener Yalçın, tüm detaylarıyla yapılanları anlattı.

Yener Yalçın, 'B planına geçiyoruz hemen. Alternatif planlar yapıyorlar. Oyuncunun olmadığı sahneleri çekelim veya body double'ı oluyor. Dublör değil bu. Fizik olarak oyuncuya benziyor. Sette geliyor aynı kıyafetleri giyiyor, bütün gün takılıyor.' dedi.

