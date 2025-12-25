onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Danilo Şef, MasterChef'te Sergen ve Hasan'a Neden Küstüklerini Sordu

Danilo Şef, MasterChef'te Sergen ve Hasan'a Neden Küstüklerini Sordu

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.12.2025 - 11:09

MasterChef Türkiye'de tam 3 sezon boyunca yarışan Hasan ve Sergen, geçtiğimiz sezonlara kadar çok yakın arkadaştı. MasterChef Türkiye Altın Kupa sezonuna küs olarak katılan Hasan ve Sergen'in arasında neler yaşandığı merak edilirken Danilo Şef, yeni bölümde iki yarışmacıyı da soru yağmuruna tuttu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Türkiye'nin en sevilen yarışmacılarından Sergen ve Hasan, Altın Kupa sezonuna küs bir şekilde katıldı.

MasterChef Türkiye'nin en sevilen yarışmacılarından Sergen ve Hasan, Altın Kupa sezonuna küs bir şekilde katıldı.

Geçtiğimiz sezonlarda aralarında su sızmayan Sergen ve Hasan, MasterChef Türkiye Altın Kupa'da da beraber yarışıyor. Fakat bu defa ikili arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Altın Kupa'ya küs bir şekilde katılan Sergen ve Hasan arasında neler yaşandığını seyirciler merak ederken Danilo Şef, yeni bölümde iki yarışmacıyı da köşeye sıkıştırdı. Sergen ve Hasan'a 'Siz kankaydınız' diyen Danilo Şef'e Sergen, 'Benim hiç arkadaşım yok burada' derken Hasan ise 'O bitti şefim' yanıtı verdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın