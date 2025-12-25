Danilo Şef, MasterChef'te Sergen ve Hasan'a Neden Küstüklerini Sordu

Geçtiğimiz sezonlarda aralarında su sızmayan Sergen ve Hasan, MasterChef Türkiye Altın Kupa'da da beraber yarışıyor. Fakat bu defa ikili arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Altın Kupa'ya küs bir şekilde katılan Sergen ve Hasan arasında neler yaşandığını seyirciler merak ederken Danilo Şef, yeni bölümde iki yarışmacıyı da köşeye sıkıştırdı. Sergen ve Hasan'a 'Siz kankaydınız' diyen Danilo Şef'e Sergen, 'Benim hiç arkadaşım yok burada' derken Hasan ise 'O bitti şefim' yanıtı verdi.