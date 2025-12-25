Danilo Şef, MasterChef'te Sergen ve Hasan'a Neden Küstüklerini Sordu
MasterChef Türkiye'de tam 3 sezon boyunca yarışan Hasan ve Sergen, geçtiğimiz sezonlara kadar çok yakın arkadaştı. MasterChef Türkiye Altın Kupa sezonuna küs olarak katılan Hasan ve Sergen'in arasında neler yaşandığı merak edilirken Danilo Şef, yeni bölümde iki yarışmacıyı da soru yağmuruna tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin en sevilen yarışmacılarından Sergen ve Hasan, Altın Kupa sezonuna küs bir şekilde katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın