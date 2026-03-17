Ünlü Senarist Gani Müjde, Aynı Yağmur Altında Dizisine Final Kararı Verilmesini Eleştirdi

Merve Ersoy - TV Editörü
17.03.2026 - 12:11

Atv'de yayınlanan ve domuz eti sahnesiyle tepki çeken Aynı Yağmur Altında dizisi düşük seyreden reytingleri sebebiyle final kararı aldı. Dizinin 7. bölümde final yapacak olmasına ünlü senarist Gani Müjde'den eleştiri geldi.

Reklam

Ramazandan önce yayınlanan ikinci bölümünde verilen domuz eti sahnesi büyük tepki çekmişti.

Düşük başlayan reytingler daha da düştü, dizi gün değiştirdi ve sonunda erken final kararı verildi. Aynı Yağmur Altında dizisi bu hafta yayınlanacak 7. bölümüyle final yapacak.

Ünlü senarist Gani Müjde, final kararının ardından "Keşke bizi ayıran değil de birleştiren konulara odaklansak..." diyerek eleştiride bulundu.

Müjde, X hesabından 'Bu tür dizilerin yapılmasına karşı değilim sosyolojik bir vakadır ama konuların adil işlenemediği kanaatindeyim. İçinde bulunduğumuz 'hukuki' şartlardan dolayı senaristler dindar insanlara 'torpil' yapıp; seküler yaşamlara abartılı bir şekilde yüklenmek zorunda kalıyorlar. Ve olmuyor işte. Bunu artık muhafazakar seyirci bile kabul etmiyor anlaşılan. Keşke bizi ayıran değil de birleştiren konulara odaklansak...' yorumunu yaptı.

Reklam
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Reklam
