Mısır Turizmi Nasıl Oldu da Bu Kadar Popüler Oldu?

Lüks ve konforlu tatil arayanlar için 'her şey dahil otel' sistemleri var. Mısır'da da 'her şey dahil otel' konsepti gelişiyor. İçinde konaklama dışında yeme-içme, eğlence ve aktiviteler olan model özellikle aileler ve tatilde konfor arayanların tercihi. Mısır'ı bu kadar popüler hale getirenlerden biri de bu otel modelleri.