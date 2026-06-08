article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Mısır Turizmi Nasıl Oldu da Bu Kadar Popüler Oldu?

etiket Mısır Turizmi Nasıl Oldu da Bu Kadar Popüler Oldu?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 12:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Son günlerde herkes Mısır'a gidiyor. Tabii gidenler sadece tarih meraklıları değil. Mısır artık deniz tatili yapmak isteyenlerin de tercihi. Farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyen herkesin merak ettiği ve gitmek istediği Mısır neden popüler oldu peki?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uygun fiyatlar Mısır'ı cazip hale getiriyor.

Mısır uygun fiyatlarıyla gündemde. Yüksek konfor ve lüksü uygun fiyata alabileceğin nadir yerlerden biri. Bu da Mısır'ın popülerliğini artırıyor doğal olarak. Her şey dahil otellerden alınan hizmetler dünyadaki örneklerine göre çok daha uygun sunuluyor. Lüks bir tatil isteyen ama çok para harcamak istemeyenler için ideal yani!

Mısır demek su altı demek!

Şarm El Şeyh ve Hurghada, Mısır'da dalış yapmak ve şnorkelle yüzmek isteyenlerin tercihleri. Dünyanın en zengin mercan resif alanları olan bu yerler Mısır'ın dalış denilince akla gelmesini sağlıyor. Dalış turizmi tek başına bile Mısır'ı popüler hale getirmeye yetiyor zaten!

Mısır'ın yıl boyu turizm imkanı var.

Mısır'ın iklimi dört mevsim turizme uygun. Bu sayede yazın, kışın ya da bahar aylarında rahatlıkla gidilebiliyor. En soğuk kış aylarında bile denize girilebiliyor. Bu da diğer ülkelere göre oldukça avantajlı. Yani sadece yazın gidilebilecek destinasyonlara göre çok daha popüler.

Her şey dahil oteller gibisi yok!

Her şey dahil oteller gibisi yok!

Lüks ve konforlu tatil arayanlar için 'her şey dahil otel' sistemleri var. Mısır'da da 'her şey dahil otel' konsepti gelişiyor. İçinde konaklama dışında yeme-içme, eğlence ve aktiviteler olan model özellikle aileler ve tatilde konfor arayanların tercihi. Mısır'ı bu kadar popüler hale getirenlerden biri de bu otel modelleri.

Mısır'da her şey bir arada!

Mısır denilince eskiden belki herkesin aklına piramitler geliyordu. Ama oysa Mısır'da deniz, tarih ve kültür hepsi bir arada. Yani herkesin beklentilerine karşılık verebilen bir ülke. Bir yanda denize girebilirken diğer yanda tarihi İskenderiye'yi görebiliyorsun mesela.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mısır'a gidebilmek de çok kolay.

Birçok ülkeden uçuşların artması ve farklı şehirlere uçuşların olması Mısır'ın popülerliğini artırıyor. Ulaşımın kolay olması turistlerin tercih etmesi için önemli nedenlerden. Mısır içinde de ulaşım olanaklarının artması turistleri çekiyor elbette.

Şarm El Şeyh tek başına yetiyor!

Şarm El Şeyh tek başına yetiyor!

Mısır'ın en gözde destinasyonlarından olan Şarm El Şeyh, Mısır pazarlanırken en çok kullanılan mekanlardan. Şarm El Şeyh için çeşitli paket turlar bulunuyor. Mısır'ın turizm vitrini olarak burası kullanılıyor, bu da popülerliğini artırmaya yardımcı oluyor.

Turizm için yatırımlar yapılıyor.

Turizme gösterilen önem Mısır'ın popüler olmasıyla arttı elbette. Bu da Mısır'ın daha çok turist çekmesine yardımcı oluyor. Turizm bölgelerinde altyapı yatırımlarının artması önemli bir neden yani. Bunun yanında güvenlikle ilgili problemlerin azalması da Mısır'a turistleri çekiyor.

Lüks otellerin varlığı Mısır'ın popülerliğini artırıyor.

Lüks otellerin varlığı Mısır'ın popülerliğini artırıyor.

Otel zincirlerinin Mısır'da aktif hale gelmesi turistlerin ilgisini çekti elbette. Hizmet kalitesinin artması ve bu markalara olan güven Mısır'a ziyaretleri artırıyor. Dünyanın her yerinden turistler otel zincirlerine güvenerek rahatça tatil yapabileceklerini düşünüyorlar.

Sosyal medyanın etkisini de unutmamak gerek!

Son yıllarda Mısır'a giden sayısı çok arttı. Tabii gidenler Mısır'ı paylaştıkça daha çok kişi görüyor. Sosyal medyadaki Mısır içerikleri de Mısır'ın çok daha popüler bir destinasyon olmasına katkı sağlıyor. Yani sosyal medyada görüp merak eden ve giden de çok!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın