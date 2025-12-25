Cezayir'e Giden Gezgin, Bakkalda Kurtlar Vadisi İzlendiğini Yayınladı
TikTok kullanıcısı bir gezgin, Cezayir-Libya-Nijer sınırında bir bakkala girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Bakkaldaki herkesin pür dikkat Kurtlar Vadisi izlediğini fark eden gezgin, ayrıca üç ülkede de Polat Alemdar'ın çok sevildiğine tanık oldu.
KAYNAK: @kacgez
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cezayir'de Kurtlar Vadisi izlenen anları buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cezayir-Libya-Nijer sınırındaki bir bakala giren gezgin, hayatının şokunu yaşadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın