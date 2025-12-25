onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Cezayir'e Giden Gezgin, Bakkalda Kurtlar Vadisi İzlendiğini Yayınladı

Cezayir'e Giden Gezgin, Bakkalda Kurtlar Vadisi İzlendiğini Yayınladı

Kurtlar Vadisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.12.2025 - 09:52

TikTok kullanıcısı bir gezgin, Cezayir-Libya-Nijer sınırında bir bakkala girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Bakkaldaki herkesin pür dikkat Kurtlar Vadisi izlediğini fark eden gezgin, ayrıca üç ülkede de Polat Alemdar'ın çok sevildiğine tanık oldu.

KAYNAK: @kacgez

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cezayir'de Kurtlar Vadisi izlenen anları buradan izleyebilirsiniz:

Cezayir-Libya-Nijer sınırındaki bir bakala giren gezgin, hayatının şokunu yaşadı.

Cezayir-Libya-Nijer sınırındaki bir bakala giren gezgin, hayatının şokunu yaşadı.

TikTok hesabından gezdiği yerleri paylaşan bir gezgin, tam üç ülkenin sınırında yer alan bir bakkala girdi. Bakkaldaki herkesin pür dikkat televizyondaki Kurtlar Vadisi dizisini izlediğini fark eden gezgin, o anları TikTok hesabından yayınladı. Üç ülkeyi de gezen gezgin, insanların Polat Alemdar karakterine olan hayranlığını da videoya aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın