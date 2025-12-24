onedio
Ben Leman Oyuncuları, Dizinin Final Yemeğinde Kurtlarını Döktü!

Ben Leman Oyuncuları, Dizinin Final Yemeğinde Kurtlarını Döktü!

24.12.2025 - 15:30

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytinglerin ardından final kararıyla karşı karşı gelmişti. Ben Leman oyuncuları, dizinin final yemeğinde bir araya geldi. Başrol oyuncularının kurtlarını döktüğü anlar viral oldu.

Ben Leman'ın veda yemeğini buradan izleyebilirsiniz:

Ben Leman dizisi, düşük reyting oranları nedeniyle erken final yapan diziler arasında yerini aldı.

Ben Leman dizisi, düşük reyting oranları nedeniyle erken final yapan diziler arasında yerini aldı.

Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Gökçe Eyüboğlu ve Duygu Sarışın'ın başrollerde yer aldığı dizi, seyircinin yoğun desteğine rağmen ekranlara veda edecek. Ben Leman ekibi, dizinin final yemeğinde bir araya geldi. Başrol oyuncuları dizinin veda yemeğinde kurtlarını döktü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
