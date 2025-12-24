NOW'ın Yeni Dizisi "Doktor Başka Hayatta" Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu
NOW'ın 'Doc' uyarlaması 'Doktor Başka Hayatta' dizisi için hazırlıklar devam ediyor. İbrahim Çelikkol ve Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun başrol olduğu yeni doktor dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Birsen Altuntaş, NOW'ın iddialı dizisinin yeni oyuncusunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yeni yılın en iddialı dizilerinin başında NOW'ın "Doc" uyarlaması "Doktor Başka Hayatta" yer alıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Mert Yavuzcan, "Doktor Başka Hayatta" dizisinin kadrosuna dahil oldu.
