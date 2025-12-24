onedio
NOW'ın Yeni Dizisi "Doktor Başka Hayatta" Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Esra Demirci
24.12.2025 - 12:00

NOW'ın 'Doc' uyarlaması 'Doktor Başka Hayatta' dizisi için hazırlıklar devam ediyor. İbrahim Çelikkol ve Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun başrol olduğu yeni doktor dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Birsen Altuntaş, NOW'ın iddialı dizisinin yeni oyuncusunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yeni yılın en iddialı dizilerinin başında NOW'ın "Doc" uyarlaması "Doktor Başka Hayatta" yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ayrılan Sıla Türkoğlu ve ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un başrollerde yer alacağı dizi, daha şimdiden en çok konuşulan işlerin başında yer alıyor. Hazırlıkları tam gaz devam eden dizinin kadrosu yavaş yavaş oluşurken Birsen Altuntaş, sürpriz bir ismin diziye dahil olduğunu duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Mert Yavuzcan, "Doktor Başka Hayatta" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu Mert Yavuzcan dizide İbrahim Çelikkol'un canlandıracağı Prof. Dr. İnan Kural'ın eski eşi Aylin'in yeni eşine hayat verecek.

