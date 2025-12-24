Taşacak Bu Deniz'den Ayrılmıştı: Özge Arslan'dan Diziye Geri Döneceği İddialarına Yanıt
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan, beklenmedik bir sonla diziden ayrılmıştı. Şerif'in öldürdüğü Ballı karakterinin hikayesinin bitmesiyle Özge Arslan diziden ayrılırken Arslan'ın karakterinin kurtulacağı ve diziye geri döneceği iddia edilmişti. Özge Arslan, bu soruya verdiği yanıtla gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz bölümlerinde beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özge Arslan'ın Taşacak Bu Deniz açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın