Taşacak Bu Deniz'den Ayrılmıştı: Özge Arslan'dan Diziye Geri Döneceği İddialarına Yanıt



Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
24.12.2025 - 09:32
24.12.2025 - 09:32

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan, beklenmedik bir sonla diziden ayrılmıştı. Şerif'in öldürdüğü Ballı karakterinin hikayesinin bitmesiyle Özge Arslan diziden ayrılırken Arslan'ın karakterinin kurtulacağı ve diziye geri döneceği iddia edilmişti. Özge Arslan, bu soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz bölümlerinde beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı.



Ballı karakterini canlandıran Özge Arslan, Şerif'in karakterini öldürmesi üzerine aniden diziden ayrılmıştı. Özge Arslan'ın diziden bu şekilde ayrılması herkesi şaşırtırken Arslan, sosyal medya hesabından kafa karıştıran paylaşımlar yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılan Özge Arslan, diziye geri döneceği iddialarına yanıt verdi. Arslan, 'Sen diziye geri dönüyor musun?' sorusuna 'Allah yazdıysa bozsun' dedi.

Özge Arslan'ın Taşacak Bu Deniz açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

