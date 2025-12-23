onedio
Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu'dan Yeni Bölüm Uyarısı

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu'dan Yeni Bölüm Uyarısı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.12.2025 - 14:55

TRT 1'de yayınlanan sezonun en sürprizli dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü için geri sayım başladı. Heyecanın asla sona ermediği Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü seyirci merakla beklerken Zarife'yi canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni bölüm hakkında bomba bir spoiler verdi.

Reyting rekortmeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan asla bitmiyor.

Geçtiğimiz bölümlerde Esme, Eleni'nin kızı olduğunu öğrenmişti. Bu gerçeği Adil'in ne zaman öğreneceği merak edilirken Şerif, Ballı'yı öldürerek Esme'nin önünü kesmişti. Son olarak Oruç ve Sevcan'ın kına gecesinde Eleni'yi denize atanın Sevcan olduğu ortaya çıkmış ve ortalık iyice karışmıştı.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde neler yaşanacağı seyircinin kafasını iyice karıştırırken dizinin Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu'dan yeni bölüm için uyarı paylaşımı geldi.

İşte Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni bölüm öncesi uyarısı:

Baştan uyarıyorum ‼️ Bölümün finali BOMBA 💣🧨 Şok olacaksınız 🙊 O yüzden finale kadar bu sefer Melisa çayı değil, kahveye dayanıyoruz. Uyumak yok, ha gayret 💤🛌😴🚫

