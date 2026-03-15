Fenerbahçe Kalecisi Ederson'un Eşi Lais Moraes, Sosyal Medyada Yaşadıklarını İfşa Etti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2026 - 11:53

Fenerbahçe kalecisi Ederson’un eşi Lais Moraes, sosyal medyada kendisine gönderilen hakaret ve tehdit mesajlarını paylaştı. Türkçe paylaşım yapmadığı için eleştirildiğini belirten Moraes, ailesine yöneltilen saldırıların kendisini derinden üzdüğünü söyledi ve saygısızlığa boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Gece yarısı Instagram'da içini döktü.

Lais Moraes, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Türkçe paylaşım yapmamasıyla ilgili çok sayıda mesaj aldığını belirten Moraes, bunun kendisini rahatsız ettiğini söyledi:

'Bana neden artık Türkçe yazmadığımı, böylece herkesin ne dediğimi anlayabileceğini soran çok fazla mesaj alıyorum. Ve dürüst olmak gerekirse bu beni biraz üzüyor.'

"Tehdit mesajı aldım"

Sosyal medyada içerik üretmeyi sevdiğini söyleyen Moraes, paylaşımlarının ardından ağır eleştirilerle karşılaştığını ve bunun kendisini derinden etkilediğini belirtti:

'Videoları her zaman sevdiğim için çekiyorum ve aramızdaki etkileşimi de seviyordum. Bu benim için yeni, güzel ve keyifli bir şeydi. Ama bununla birlikte çok fazla hakaret, saldırı ve hatta tehdit mesajı da aldım. Bu gerçekten çok üzücü.'

Kendisine yöneltilen eleştirilere ve tacizlere "ben futbolcu değilim" diye tepki gösteren Lais Moraes şu ifadeleri kullandı:

'Ben futbolcu değilim. Ben sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim. Bugün sahip olduğumuz her şeyi birlikte kazandık: ailemizi, hayatımızı ve başarılarla dolu kariyerimizi.

Bu yüzden bana, aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edilmesini görmek benim için çok zor. Çünkü onlar benim hayatımdaki en önemli şeyler. Ve evet, bu mesajların bazıları daha önce destek mesajı gönderen kişilerden geliyor. Oysa istemeyenler beni takip etmeyi bırakıp kendi hayatlarına devam edebilirlerdi.

Bu yüzden bunun sadece rakip takım taraftarları olmadığını biliyorum. Ve bu sadece ne söylediğini bilmeyen çocuklar da değil. Çoğu zaman ne söylediğinin farkında olan yetişkinler.'

"Saygısızlığı kabul edemem"

Kendisine yönelik saygısızlıklara sessiz kalmayacağını belirten Moraes, sosyal medya kullanıcılarından daha saygılı bir tutum beklediğini ifade etti:

'Beni takip edenler bilir, ben saygısızlık karşısında sessiz kalan biri değilim. Saygısızlığı kabul etmem. Bu yüzden her paylaşımım altında kendinizi açıklamaya veya tartışmaya çalışmayı bırakmanızı rica ediyorum. Paylaştığım içerik ilginizi çekiyorsa yorum yapabilirsiniz. Eğer memnun değilseniz, herkese içtenlikle başarılar diliyorum ve herkes kendi yoluna devam edebilir.'

"Takımın geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam"

Açıklamasının sonunda eşine desteğini sürdüreceğini vurgulayan Moraes, takımın geçmişteki başarısızlıklarının sorumluluğunu üstlenmeyeceğini ifade etti:

'Ben her zaman olduğu gibi eşimi desteklemeye devam edeceğim. Şu anda Fenerbahçe'de ve benim desteğim ve iyi dileklerim her zaman onunla olacak. Ama daha önce de söylendiği gibi, takımın geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam. Burada saygılı şekilde kalmaya devam eden herkese teşekkür ederim.'

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
