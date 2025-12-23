Taşacak Bu Deniz Seyircisi, Adil ve Esme'nin Bebeği Aleyna'nın Mezarını Ziyarete Başladı
TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de Esme, Adil'e kaybettikleri bebeği Aleyna'nın mezarını göstermişti. Dizideki mezarı gerçek zanneden bazı seyircilerin mezara giderek çiçek götürdüğü ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz dizisi adeta bir fenomene dönüştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın