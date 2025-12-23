onedio
Taşacak Bu Deniz Seyircisi, Adil ve Esme'nin Bebeği Aleyna'nın Mezarını Ziyarete Başladı

Taşacak Bu Deniz Seyircisi, Adil ve Esme'nin Bebeği Aleyna'nın Mezarını Ziyarete Başladı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci
23.12.2025 - 13:20

TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de Esme, Adil'e kaybettikleri bebeği Aleyna'nın mezarını göstermişti. Dizideki mezarı gerçek zanneden bazı seyircilerin mezara giderek çiçek götürdüğü ortaya çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Taşacak Bu Deniz dizisi adeta bir fenomene dönüştü.

Taşacak Bu Deniz dizisi adeta bir fenomene dönüştü.

TRT 1'in Karadeniz dizisi öylesine sevildi ki yalnızca cuma akşamı değil, haftalık reyting sıralamasında da zirveye oynuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı dizi, geçtiğimiz bölümlerde dram dolu anlarla ekrana gelmişti. Esme, Adil'e kaybettikleri bebekleri Aleyna'nın mezarını göstermişti. Tüm Türkiye Adil ve Esme'nin dramına ağlarken dizideki mezarı bulan bir seyirci, pek çok insanın bu mezara gidip çiçek götürdüğünü ve mezar taşına Aleyna Koçari yazdıklarını söyledi.

