Eşref Rüya'da Beklenmedik Ayrılık: 27. Bölümde Ayrılacak Ünlü Oyuncunun Veda Sahnesi Çekildi!
Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi Eşref Rüya, temposu yüksek bir bölümle daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 27. bölümüyle ekrana gelecek dizide Nisan vuruluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yayınlanacak bölümde ünlü bir oyuncu diziye veda edecek.
Eşref Rüya'da nabız giderek yükseliyor, Eşref ve Nisan arasındaki sırlar gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor.
Şener Savaş, Eşref Rüya'ya veda ediyor.
