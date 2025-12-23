onedio
Eşref Rüya'da Beklenmedik Ayrılık: 27. Bölümde Ayrılacak Ünlü Oyuncunun Veda Sahnesi Çekildi!

Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.12.2025 - 09:38

Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi Eşref Rüya, temposu yüksek bir bölümle daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 27. bölümüyle ekrana gelecek dizide Nisan vuruluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yayınlanacak bölümde ünlü bir oyuncu diziye veda edecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Eşref Rüya'da nabız giderek yükseliyor, Eşref ve Nisan arasındaki sırlar gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor.

Temponun giderek arttığı dizide Nisan vuruluyor! 'Ne olursa olsun seni sevdiğimi unutma' diyen Nisan'ın vurulması neleri etkileyecek henüz bilemiyoruz. Ancak, gerginliğin yüksek olduğu şimdiden ortada!

Şener Savaş, Eşref Rüya'ya veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşref Rüya'nın 27. bölümünde Sadık karakteri diziden ayrılacak. Çekimleri tamamlanan bölümün ardından Sadık karakterine hayat veren Şener Savaş için pasta kesildi ve usta oyuncuya veda edildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
