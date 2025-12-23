onedio
22 Aralık MasterChef Altın Kupa'da İlk Önlük Sahibini Buldu: MasterChef'te İlk Altın Önlüğü Kim Aldı?

MasterChef Türkiye
23.12.2025 - 08:53

MasterChef Altın Kupa'da final heyecanı başlıyor. Altın önlük heyecanının başladığı programda sezonun son kaptanları belli oldu. 22 Aralık 2025 akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, “Klasik Türk tatlıları” temasıyla hünerlerini sergiledi ve ilk altın önlük için ter döktü.

22 Aralık MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı?, MasterChef ilk altın önlüğün sahibi kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef Altın Kupa'da son kaptanlar ve takımlar belli oldu.

MasterChef Altın Kupa'da Mavi Takım Kıvanç, Hasan, Eren, Kerem, Barbaros, Özkan, Alican ve Beyza'dan oluşurken, Kırmızı Takım ise Çağatay, Sergen, Ayaz, Sezer, Tolga, Hakan, Erim ve Dilara'dan oluşuyor. Haftanın ilk takım oyununda yarışmacılar, “Klasik Türk tatlıları” temasıyla karşı karşıya gelirken, haftanın ilk takım oyununu Kırmızı Takım kazandı.

22 Aralık MasterChef ilk altın önlük sahibini buldu: MasterChef'te ilk altın önlüğü kim aldı?

MasterChef Altın Kupa'da ilk altın önlük sahibini buldu. Kırmızı Takım'ın takım oyununu kazanmasının ardından bireysel mücadelesini sürdüren Sergen, ilk altın önlüğün sahibi oldu.

