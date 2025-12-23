22 Aralık MasterChef Altın Kupa'da İlk Önlük Sahibini Buldu: MasterChef'te İlk Altın Önlüğü Kim Aldı?
MasterChef Altın Kupa'da final heyecanı başlıyor. Altın önlük heyecanının başladığı programda sezonun son kaptanları belli oldu. 22 Aralık 2025 akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, “Klasik Türk tatlıları” temasıyla hünerlerini sergiledi ve ilk altın önlük için ter döktü.
22 Aralık MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı?, MasterChef ilk altın önlüğün sahibi kim oldu? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Altın Kupa'da son kaptanlar ve takımlar belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 Aralık MasterChef ilk altın önlük sahibini buldu: MasterChef'te ilk altın önlüğü kim aldı?
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın