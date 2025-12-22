onedio
Rol Aldığı Sakıncalı Final Yapan Nihal Yalçın, Ben Leman Kararı Üzerinden Erken Finallere Tepki Gösterdi

Merve Ersoy
22.12.2025 - 22:07

2025 yılının sonu gelirken reytinglere yenilen dizilerde final kararları art arda gelmeye başladı. Son iki haftada iki dizisinde final kararı alan NOW TV, Ben Leman'ın 13. bölümde ekrana veda etmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde final yapan Sakıncalı dizisinin oyuncusu Nihal Yalçın, final kararına tepki gösterdi.

Ben Leman dizisinin 13. bölümde final yapmasına dair alınan karar sosyal medyanın gündemine oturdu.

NOW TV'de yayınlanan dizinin 12. bölüm reytinglerine bakılacak ve final yapıp yapmayacağına karar verilecekti. Ancak dizi için reytinglerini artırmasına rağmen final kararı alındı.

Final kararının hemen ardından Ben Leman dizisinin resmi hesabından açıklama yayınlandı:

Ben Leman ekibinin yaptığı açıklamayı paylaşan oyuncu Nihal Yalçın, final kararlarına tepki gösterdi.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Sakıncalı dizisinde rol alan ve dizinin final yapmasının ardından bir kararın da Ben Leman için alınmasına tepki gösteren Nihal Yalçın, 'Keşke romantize etmek, kabul etmek yerine bir araya gelebilip sektörün acımasızlığını konuşabilsek! Bu acımasızlığa nasıl direniriz bir yol bulabilsek.' yazdı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
