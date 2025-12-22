Rol Aldığı Sakıncalı Final Yapan Nihal Yalçın, Ben Leman Kararı Üzerinden Erken Finallere Tepki Gösterdi
2025 yılının sonu gelirken reytinglere yenilen dizilerde final kararları art arda gelmeye başladı. Son iki haftada iki dizisinde final kararı alan NOW TV, Ben Leman'ın 13. bölümde ekrana veda etmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde final yapan Sakıncalı dizisinin oyuncusu Nihal Yalçın, final kararına tepki gösterdi.
Ben Leman dizisinin 13. bölümde final yapmasına dair alınan karar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ben Leman ekibinin yaptığı açıklamayı paylaşan oyuncu Nihal Yalçın, final kararlarına tepki gösterdi.
