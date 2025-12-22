Reytingleri Artmasına Rağmen Final Kararı Verilmişti: Ben Leman Ekibinden Final Kararı İçin Açıklama Geldi
NOW TV'de yayınlanan ve Burçin Terzioğlu ile Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı Ben Leman dizisi için hayranlarını üzen haber geldi. 12. bölüm reytinglerine göre final kararının verileceği açıklanan Ben Leman, reytinglerini artırmasına rağmen karardan kaçamadı. Final kararı verilen dizinin ekibinden açıklama gecikmedi.
12 haftadır NOW TV'de izleyici karşısına çıkan Ben Leman için üzücü haber geldi.
Ben Leman'ın resmi hesabından final kararıyla ilgili açıklama yayınlandı.
