Reytingleri Artmasına Rağmen Final Kararı Verilmişti: Ben Leman Ekibinden Final Kararı İçin Açıklama Geldi

Reytingleri Artmasına Rağmen Final Kararı Verilmişti: Ben Leman Ekibinden Final Kararı İçin Açıklama Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.12.2025 - 20:04

NOW TV'de yayınlanan ve Burçin Terzioğlu ile Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı Ben Leman dizisi için hayranlarını üzen haber geldi. 12. bölüm reytinglerine göre final kararının verileceği açıklanan Ben Leman, reytinglerini artırmasına rağmen karardan kaçamadı. Final kararı verilen dizinin ekibinden açıklama gecikmedi.

12 haftadır NOW TV'de izleyici karşısına çıkan Ben Leman için üzücü haber geldi.

Ben Leman dizisinin 13. bölümde final yapacağı açıklandı. Erken final kararının verilmesi dizinin izleyenlerini adeta yasa boğdu. Son bölüm reytinglerine göre final kararı alınıp alınmayacağı belli olacaktı. Tüm kategorilerde reytinglerini artırmasına rağmen şans tanınmayan Ben Leman'ın final yapacak olması herkesi üzdü.

Ben Leman'ın resmi hesabından final kararıyla ilgili açıklama yayınlandı.

Kararın ardından yapılan açıklamada final kararının kesinliği bir kez daha duyuruldu. Açıklamada, 'Bazı hikayeler bitmez, sadece yer değiştirir' ifadesine yer verildi.

