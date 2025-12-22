onedio
Haberler
TV
Zirve Yarışında Az Farkla Kazanan Belli Oldu: (15-21 Aralık) Haftalık Reyting Sonuçları Açıklandı!

Zirve Yarışında Az Farkla Kazanan Belli Oldu: (15-21 Aralık) Haftalık Reyting Sonuçları Açıklandı!

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.12.2025 - 19:10

Özellikle Kanal D ve TRT 1 arasında geçen zirve yarışı diziler arasında da sürüyor. Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Halef: Köklerin Çağrısı, Güller ve Günahlar gibi yapımların zirve mücadelesinin sürdüğü haftada kazanan hangi dizi oldu?

Haftalık reyting sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları belli oldu.

Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları belli oldu.

Özellikle haftalardır Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasında süren zirve rekabeti gitgide kızıştı. Haftanın en çok izlenen 10 dizisi belli oldu. Diziler arasındaki reyting rekabetinin geldiği nokta şaşırttı.

15-21 Aralık haftası reyting birincisi hangi dizi oldu?

15-21 Aralık haftası reyting birincisi hangi dizi oldu?

Total'de en çok izlenen 10 dizi;

#UzakŞehir | 16.02

#TaşacakBuDeniz | 15.59

#EşrefRüya | 9.52

#HalefKöklerinÇağrısı | 8.82

#GüllerveGünahlar | 8.52

#Teşkilat | 7.27

#KızılcıkŞerbeti | 6.48

#GönülDağı | 6.42

#Sahipsizler | 5.65

#ArkaSokaklar | 5.20

AB'de en çok izlenen 10 dizi;

#TaşacakBuDeniz | 14.85

#UzakŞehir | 11.31

#EşrefRüya | 8.10

#HalefKöklerinÇağrısı | 6.12

#KızılcıkŞerbeti | 5.92

#GüllerveGünahlar | 5.82

#Teşkilat | 5.53

#Kıskanmak | 5.37

#MehmedFetihlerSultanı | 4.47

#RüyaGibi | 4.22

ABC1'de en çok izlenen 10 dizi;

#TaşacakBuDeniz | 16.51

#UzakŞehir | 14.70

#EşrefRüya | 10.26

#HalefKöklerinÇağrısı | 7.44

#GüllerveGünahlar | 7.37

#KızılcıkŞerbeti | 7.10

#Teşkilat | 6.78

#Kıskanmak | 5.96

#MehmedFetihlerSultanı | 5.64

#GönülDağı | 5.54

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
