O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Katılacak 4 Kişi Daha Belli Oldu: Hangi Ünlü Hangi Şarkıyı Söyleyecek?

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.12.2025 - 17:34

TV8 ekranlarında yayınlanan ve 31 Aralık yılbaşı gecesine damga vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu sezon da yine adından söz ettirecek görünüyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı programda jüri üyeleri netleşti, Programa katılacak dört isim daha belli olurken, hangi ünlünün hangi şarkıyı söyleyeceği de açıklandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri yarın yapılacak.

Yılbaşı gecelerine damga vuran ve reyting zirvesinde yer almayı başaran O Ses Türkiye Yılbaşı programında yine birbirinden ünlü isimler yer alacak. Gupse Özay, Giray Altınok, Hadise ve Murat Boz'un jüri üyeliğini yapacağı programda gelenek bozulmuyor ve programı bu yıl da Acun Ilıcalı sunuyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak 4 isim daha belli oldu. Hangi ünlünün hangi şarkıyı söyleyeceği netleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zuhal Topal ve Korhan Saygıner ile Murat Ceylan, dünyaca ünlü motor sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ve Survivor yarışmacıları da programda yer alacak. 

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Serra Arıtürk “Melankoli / Nükhet Duru”, Ava Yaman “O Benim Dünyam/ I Need A Hero”, Burak Yörük “Yarim Yarim / Volkan KonakGüller ve Günahlar’ın çocuk oyuncuları Mina, Beren ve Yade “Delisin / Cici Kızlar, Cihan Ünal “New York New York / Frank Sinatra, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat ‘Palavra Palavra”, Feyza Civelek “Kızılcıklar Oldu Mu?”, Pelin Akil “Ya Sonra / Ajda Pekkan”, Rabia Soytürk “Aldatıldık / Sezen Aksu”, Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu “Her Şeyi Tak / Sezen Aksu”, Survivor Kızlar “Ah Geceler / Seda Sayan, Survivor Erkekler “Yıldızların Altında”, Toprak Razgatlıoğlu “Çatma Yarim / Reynmen şarkılarını seslendirecek.

Merve Ersoy
TV Editörü
