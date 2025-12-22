Nebahat Çehre Set İtirafıyla Gündeme Geldi: “Hep Kendim Yaptım”
Usta oyuncu Nebahat Çehre, katıldığı bir programda set günlerini anarak bir itirafta bulundu. Birçok değerli yapımda yer alan Nebahat Çehre, sektörün önde gelen usta isimlerinden. Yeşilçam dönemine dayanan oyunculuk tecrübesi ona bir set alışkanlığı kazandırmıştı. Çehre, sette makyajını hep kendinin yaptığını dile getirdi. “Teslim olamıyorum” sözlerini de ekledi. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sette hep kendi makyajını kendi yapan Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl dizisinde ekiplerden yardım aldığını da söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın