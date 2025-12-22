Nebahat Çehre Set İtirafıyla Gündeme Geldi: “Hep Kendim Yaptım”

Yine de birçok projede kendi makyajını kendi yapmış olması X kullanıcılarının ilgisini çekti. Aynı zamanda kendini işi konusunda kanıtlamış bir isim olmasının da etkisiyle kıyafetlerini de kendisinin seçmesi şaşırttı.

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk gibi dizilerle adını hafızalarımıza kazıyan usta isim bir süredir ekranlardan uzak olmayı tercih ediyor. Sevenleri onu yakın zamanda yeniden bir projede görmek istiyor.