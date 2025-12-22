onedio
Nebahat Çehre Set İtirafıyla Gündeme Geldi: “Hep Kendim Yaptım”

Elif Sude Yenidoğan
22.12.2025 - 15:26

Usta oyuncu Nebahat Çehre, katıldığı bir programda set günlerini anarak bir itirafta bulundu. Birçok değerli yapımda yer alan Nebahat Çehre, sektörün önde gelen usta isimlerinden. Yeşilçam dönemine dayanan oyunculuk tecrübesi ona bir set alışkanlığı kazandırmıştı. Çehre, sette makyajını hep kendinin yaptığını dile getirdi. “Teslim olamıyorum” sözlerini de ekledi. Gelin detaylara geçelim!

Sette hep kendi makyajını kendi yapan Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl dizisinde ekiplerden yardım aldığını da söyledi.

Yine de birçok projede kendi makyajını kendi yapmış olması X kullanıcılarının ilgisini çekti. Aynı zamanda kendini işi konusunda kanıtlamış bir isim olmasının da etkisiyle kıyafetlerini de kendisinin seçmesi şaşırttı. 

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk gibi dizilerle adını hafızalarımıza kazıyan usta isim bir süredir ekranlardan uzak olmayı tercih ediyor. Sevenleri onu yakın zamanda yeniden bir projede görmek istiyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
