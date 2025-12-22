NOW Dizisi Düşüş Yaşadı: 21 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
21 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Teşkilat, Sahtekarlar ve Bahar dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Zirve uzun süredir değişmezken yine aynı proje birinciliğini korudu, Sahtekarlar ise düşüş yaşadı. Gelin detaylara geçelim…
21 Aralık Pazar gününün reyting sonuçlarında TRT 1’de yayınlanan Teşkilat tüm kategorilerde birinciydi.
İşte 21 Aralık Pazar Total Reyting Sonuçları 👇
İşte 21 Aralık Pazar AB Reyting Sonuçları 👇
İşte 21 Aralık Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇
