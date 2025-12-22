onedio
NOW Dizisi Düşüş Yaşadı: 21 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.12.2025 - 13:51

21 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Teşkilat, Sahtekarlar ve Bahar dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Zirve uzun süredir değişmezken yine aynı proje birinciliğini korudu, Sahtekarlar ise düşüş yaşadı. Gelin detaylara geçelim…

21 Aralık Pazar gününün reyting sonuçlarında TRT 1’de yayınlanan Teşkilat tüm kategorilerde birinciydi.

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolünde yer aldığı dizi her hafta zirveye adını yazdırmayı başaran istikrarlı yapımlardan. 

Peşinden ise listelerde Sahtekalar dizisinin geldiği dikkat çekti. NOW dizisi Sahtekarlar normalde tüm kategorilerde ikinci olurdu. Bu hafta Total ve ABC1’de ikinciydi ancak AB’de yerini MasterChef’e verdi.

MasterChef de yeni konsepti Altın Kupa ile reytinglerde yükseliş yaşadı. Total’de altıncı, AB’de ikinci, ABC1’de ise üçüncü oldu.

Pazarın merak edilen bir diğer projesi ise Bahar’dı. Bahar yeni günü olan pazarda ilk kez dün Total’de üçüncü olarak yükseliş yaşadı. AB ve ABC1’de ise dördüncü oldu.

İşte 21 Aralık Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 21 Aralık Pazar AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 21 Aralık Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇

