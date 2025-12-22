NOW Dizisi Düşüş Yaşadı: 21 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolünde yer aldığı dizi her hafta zirveye adını yazdırmayı başaran istikrarlı yapımlardan.

Peşinden ise listelerde Sahtekalar dizisinin geldiği dikkat çekti. NOW dizisi Sahtekarlar normalde tüm kategorilerde ikinci olurdu. Bu hafta Total ve ABC1’de ikinciydi ancak AB’de yerini MasterChef’e verdi.

MasterChef de yeni konsepti Altın Kupa ile reytinglerde yükseliş yaşadı. Total’de altıncı, AB’de ikinci, ABC1’de ise üçüncü oldu.

Pazarın merak edilen bir diğer projesi ise Bahar’dı. Bahar yeni günü olan pazarda ilk kez dün Total’de üçüncü olarak yükseliş yaşadı. AB ve ABC1’de ise dördüncü oldu.