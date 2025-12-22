onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hülya Avşar’ın Yeni Dizisinden Tesettürlü İlk Kareler

Hülya Avşar’ın Yeni Dizisinden Tesettürlü İlk Kareler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.12.2025 - 10:39

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, 2026 yılı için dizi anlaşması yaptı. ATV’de yayınlanması planlanan Aynı Yağmurun Altında adlı proje için set hazırlığına başladı. Avşar’ın, dizide tesettürlü bir karaktere hayat vereceği öğrenilmişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş çekimlerden ilk kareleri yayınladı. Gelin birlikte görelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Avşar, bir süredir YouTube platformunda yayınlanan programıyla ilgileniyordu.

Avşar, bir süredir YouTube platformunda yayınlanan programıyla ilgileniyordu.

Ünlü isimlerin konuk olduğu programı ilgiyle takip ediliyordu. Avşar, ekranlara dönmeye karar vererek ilk adı Liliyar güncel adıysa Aynı Yağmurun Altında olan diziyle anlaşma sağladı. Dizide Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan başrolde yer alcak. Proje için Londra’da ilk çekimler başladı. Henüz yayın tarihi belli değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın