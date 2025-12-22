Hülya Avşar’ın Yeni Dizisinden Tesettürlü İlk Kareler

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, 2026 yılı için dizi anlaşması yaptı. ATV’de yayınlanması planlanan Aynı Yağmurun Altında adlı proje için set hazırlığına başladı. Avşar’ın, dizide tesettürlü bir karaktere hayat vereceği öğrenilmişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş çekimlerden ilk kareleri yayınladı. Gelin birlikte görelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş