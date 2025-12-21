Kim Milyoner Olmak İster'de Basit Soruyu Yanlış Anlayan Yarışmacı Verdiği Cevapla Şoke Etti

21 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de birbirinden heyecanlı anlar yaşandı. Bazı yarışmacılar oldukça başarılı ilerlerken bazıları da o kadar şanslı olamadı.

Bir yarışmacı, henüz ikinci sorudayken elendi. Yarışmacıya 'Ünlü çizgi film kahramanı ve en sevdiği yiyecek eşleşmelerinden hangisi doğrudur?' diye sorulmuştu. Fakat yarışmacı, 'hangisi yanlıştır?' diye anlayarak cevap verince Milyoner'den elendi.