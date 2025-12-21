onedio
Kim Milyoner Olmak İster'de Basit Soruyu Yanlış Anlayan Yarışmacı Verdiği Cevapla Şoke Etti

Dilara Bağcı Peker
22.12.2025 - 00:02

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 21 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmada yine birbirinden heyecanlı dakikalar yaşandı, yarışmacılara ilginç sorular yöneltildi. Bir yarışmacı ise soruya verdiği cevapla şoke etti!

Soruyu yanlış anlayan yarışmacı, basit sorunda elendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanına yenik düşüp soruyu yanlış anladı.

21 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de birbirinden heyecanlı anlar yaşandı. Bazı yarışmacılar oldukça başarılı ilerlerken bazıları da o kadar şanslı olamadı.

Bir yarışmacı, henüz ikinci sorudayken elendi. Yarışmacıya 'Ünlü çizgi film kahramanı ve en sevdiği yiyecek eşleşmelerinden hangisi doğrudur?' diye sorulmuştu. Fakat yarışmacı, 'hangisi yanlıştır?' diye anlayarak cevap verince Milyoner'den elendi.

O anları buradan izleyebilirsiniz;

