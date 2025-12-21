Acun Ilıcalı Ünlüler Takımını Açıkladı: Survivor 2026 Yarışmacılarının İlk Tanıtımı Yayınlandı!
Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler'in yalnızca birkaç gün sonra, 1 Ocak 2026'da yayınlanacağını öğrenmiştik. Birkaç gün önce sosyal medya hesabından Survivor Gönüllüler takımının tanıtımını paylaşan Acun Ilıcalı, bu sefer de Survivor Ünlüler kadrosunun ilk tanıtımını yayınladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Her sene olduğu gibi bu sene de milyonların heyecanla beklediği Survivor için hazırlıklar tam gaz devam ediyor!
