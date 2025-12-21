onedio
Acun Ilıcalı Ünlüler Takımını Açıkladı: Survivor 2026 Yarışmacılarının İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Lila Ceylan
21.12.2025 - 20:08

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler'in yalnızca birkaç gün sonra, 1 Ocak 2026'da yayınlanacağını öğrenmiştik. Birkaç gün önce sosyal medya hesabından Survivor Gönüllüler takımının tanıtımını paylaşan Acun Ilıcalı, bu sefer de Survivor Ünlüler kadrosunun ilk tanıtımını yayınladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Her sene olduğu gibi bu sene de milyonların heyecanla beklediği Survivor için hazırlıklar tam gaz devam ediyor!

Sıkı Survivor takipçileri bilir, senenin kadrosu Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklanmıştı. 

Ünlüler kadrosunda; Bayhan, Keremcem, Serhan Onat, Dilan Çıtak, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Meryem Boz ve Seren Ay Çetin'in yer alacağı açıklanmıştı. 

Gönüller kadrosunda ise; Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt ve Nisanur Güler olarak duyurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise Survivor 2026 Üniversitesi & Gönüllüler yarışmasında yarışacak Gönüllüler takımının ilk tanıtımı yayınlanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bu sefer de Survivor 2026 Ünlüler kadrosunun tanıtımını yayınladı.

