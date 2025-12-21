Yine Aşka Düştü: Somer Sivrioğlu, Kendisinden 21 Yaş Küçük 2 Aylık Sevgilisi Didem Belen'e Methiyeler Düzdü!

Pek bir aşka gelen, Tilbe Uslu'yla paylaştığı aşk pozları ve cümleleriyle gündeme oturan Somer Şef, yaklaşık iki ay önce bu ilişkiyi de bitirmişti.

Haftalar içerisinde yeni sevgilisiyle el ele görüntülendiğinde de hepimizi yeniden şaşırtmayı başardı. Yine kendisinden 21 yaş küçük bir kadınla beraber olduğu ortaya çıkan Somer Şef, sevgilisi Didem Belen'i herkese tanıtmıştı.