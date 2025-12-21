Yine Aşka Düştü: Somer Sivrioğlu, Kendisinden 21 Yaş Küçük 2 Aylık Sevgilisi Didem Belen'e Methiyeler Düzdü!
Son zamanlarda özel hayatındaki çalkantılarla sık sık gündem olan Somer Sivrioğlu, 2 ay önce yeni bir aşka yelken açmıştı. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'i sosyal medya hesabında paylaşan Sivrioğlu, yine yeni aşkına methiyeler düzdü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
MasterChef'in demirbaş jüri üyesi, ülkemizdeki en popüler şeflerden biri olan Somer Sivrioğlu'nu tanımayan yoktur!
Ne oldu, nasıl oldu bilmiyoruz fakat Somer Şef'in Tilbe Uslu'yla mutluluğu da uzun sürmemişti.
Yine körkütük aşık olan Somer Şef, iki aylık sevgilisi Didem Belen'e methiyeler düzdü.
