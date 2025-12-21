onedio
Yine Aşka Düştü: Somer Sivrioğlu, Kendisinden 21 Yaş Küçük 2 Aylık Sevgilisi Didem Belen'e Methiyeler Düzdü!

Yine Aşka Düştü: Somer Sivrioğlu, Kendisinden 21 Yaş Küçük 2 Aylık Sevgilisi Didem Belen'e Methiyeler Düzdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.12.2025 - 18:06

Son zamanlarda özel hayatındaki çalkantılarla sık sık gündem olan Somer Sivrioğlu, 2 ay önce yeni bir aşka yelken açmıştı. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'i sosyal medya hesabında paylaşan Sivrioğlu, yine yeni aşkına methiyeler düzdü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

MasterChef'in demirbaş jüri üyesi, ülkemizdeki en popüler şeflerden biri olan Somer Sivrioğlu'nu tanımayan yoktur!

MasterChef'in demirbaş jüri üyesi, ülkemizdeki en popüler şeflerden biri olan Somer Sivrioğlu'nu tanımayan yoktur!

Yıllardır TV8 ekranlarında MasterChef'in vazgeçilmez jürisi olarak karşımıza çıkan, sempatik ve babacan tavırlarıyla da sevilen Somer Sivrioğlu, son birkaç yıldır her şeyden çok özel hayatıyla gündeme oturuyor.

Şimdi size kısa bir özet geçelim; 2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanan Somer Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı, ardından adı Ayşe Özyılmazel'le anıldı.

Mayıs ayında Ayşe Özyılmazel'le aldatma sebebiyle yaşanan ayrılıkla gündeme oturan Somer Sivrioğlu, hemen akabinde kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu'yla yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ne oldu, nasıl oldu bilmiyoruz fakat Somer Şef'in Tilbe Uslu'yla mutluluğu da uzun sürmemişti.

Ne oldu, nasıl oldu bilmiyoruz fakat Somer Şef'in Tilbe Uslu'yla mutluluğu da uzun sürmemişti.

Pek bir aşka gelen, Tilbe Uslu'yla paylaştığı aşk pozları ve cümleleriyle gündeme oturan Somer Şef, yaklaşık iki ay önce bu ilişkiyi de bitirmişti. 

Haftalar içerisinde yeni sevgilisiyle el ele görüntülendiğinde de hepimizi yeniden şaşırtmayı başardı. Yine kendisinden 21 yaş küçük bir kadınla beraber olduğu ortaya çıkan Somer Şef, sevgilisi Didem Belen'i herkese tanıtmıştı.

Yine körkütük aşık olan Somer Şef, iki aylık sevgilisi Didem Belen'e methiyeler düzdü.

Yine körkütük aşık olan Somer Şef, iki aylık sevgilisi Didem Belen'e methiyeler düzdü.

Bu sefer de sevgilisinin şöförlüğünü yere göğe sığdıramadı!

'Yollar bize, biz size tutkun şöför hanım!' dedi.

Magazin Editörü
