"Aldatmak Erkeğin Elinin Kiridir" Demişti: Yıllar Sonra Yeniden Aşık Olan Tuba Ekinci Sevgilisini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.12.2025 - 16:20

Sosyal medya paylaşımlarının yanında hemcinsleri hakkında yaptığı aşağılayıcı ve erkeklerle ilgili yüceltici açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Tuğba Ekinci, yıllar sonra yeniden aşık oldu. 

Yeni sevgilisini cümle aleme tanıtan Tuğba Ekinci'nin deli divane aşık pozları, akıllara 'Aldatmak erkeğin elinin kiridir' sözlerini getirdi...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

"O Şimdi Asker" şarkısıyla hepimizin hayatına hızlı bir giriş yapan Tuğba Ekinci, seneler geçse de sivri dilinden hiçbir şey kaybetmedi.

Son birkaç yıldır sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine oturan Tuğba Ekinci, Gülşen'in sahne tarzı hakkında oldukça sert eleştirilerde bulunmuş, çağırıldığı tüm televizyon ve YouTube programlarında da hemcinslerine sataşarak aşağıladığı açıklamalarda bulunmuştu.

Bunun üzerine savunduğu 'fikirlerle' tamamen tezat paylaşımlar yapan Tuğba Ekinci, hepimize 'Bu ne perhiz ne lahana turşusu' dedirtmeyi başarmıştı.

O kadar ki özellikle bazı açıklamaları sinir krizi geçirtti...

Aldatmanın erkeğin elinin kiri olduğunu söyleyen Tuğba Ekinci, aldatılan kadınların da 'eksik' olduğunu savunmuş, 'Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez', 'Erkek iki üç senede bir kadın değiştirecek belki ne var bunda?', 'Türk erkekleri bıktı kadınlardan, nefret ettiler. Yazan kadından nefret ediyorlar. Erkeklerin merakı bitti. Kadınlarımız hala aç' gibi, sosyal medyada günlerce yankısı süren ve tepki çeken çıkışları olmuştu. 

Uzun bir süredir de yalnızdı.

Yıllar sonra yeniden bir ilişkiye başlayan Tuğba Ekinci, fena aşka düştü.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni sevgilisini cümle aleme gösterdi. Dudak dudağa aşk pozları veren Tuğba Ekinci, hala aldatmanın erkeğin elinin kiri olduğunu düşünüyor mu bilemiyoruz. 

Zamanla göreceğiz.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
