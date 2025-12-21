"Aldatmak Erkeğin Elinin Kiridir" Demişti: Yıllar Sonra Yeniden Aşık Olan Tuba Ekinci Sevgilisini Paylaştı!
Sosyal medya paylaşımlarının yanında hemcinsleri hakkında yaptığı aşağılayıcı ve erkeklerle ilgili yüceltici açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Tuğba Ekinci, yıllar sonra yeniden aşık oldu.
Yeni sevgilisini cümle aleme tanıtan Tuğba Ekinci'nin deli divane aşık pozları, akıllara 'Aldatmak erkeğin elinin kiridir' sözlerini getirdi...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
"O Şimdi Asker" şarkısıyla hepimizin hayatına hızlı bir giriş yapan Tuğba Ekinci, seneler geçse de sivri dilinden hiçbir şey kaybetmedi.
O kadar ki özellikle bazı açıklamaları sinir krizi geçirtti...
Yıllar sonra yeniden bir ilişkiye başlayan Tuğba Ekinci, fena aşka düştü.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
