Bebeklerine Kavuştular: 2025 Yılında Anne Olan Birbirinden Ünlü İsimler!

Bebeklerine Kavuştular: 2025 Yılında Anne Olan Birbirinden Ünlü İsimler!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
19.12.2025 - 09:01

Pınar Deniz’den Neslihan Atagül’e, Karsu’dan Melisa Aslı Pamuk’a kadar birçok ünlü isim 2025 yılında anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sene magazin gündemi aşkların yanı sıra dünyaya gelen minik mucizelerle de dolup taştı. Biz de 2025’te anne olan ünlülerimizi sizler için bir araya getirdik; bebeklere bir kez daha maşallah demek mecburi! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Anne olmak… Tarifi zor, duygusu bambaşka, kalbe bir kez düştü mü bir daha çıkmayan o eşsiz his!

Anne olmak… Tarifi zor, duygusu bambaşka, kalbe bir kez düştü mü bir daha çıkmayan o eşsiz his!

2025 yılı da bu anlamda bol bol mutluluk, heyecan ve “hoş geldin”lerle geçti. Birçok ünlü isim bu sene anne oldu, minik mucizelerini kucaklarına aldı. Kısacası bu yıl magazin gündemine sadece aşklarıyla değil, dünyaya gelen bir sürü güzel bebekle damga vurdu. Hazırsanız, 2025’te anne olan ünlülerimize tek tek beraber bakalım. 💛

Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk

Yılın ilk bebeği minik Mylan olmuştu. 

Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile Mayıs 2024’te evlendi. Çift, bebek beklediklerini 2024 sonbaharında sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncu, 29 Ocak 2025’te anne oldu. Çift, oğullarına Mylan adı vererek sosyal meydada tartışma başlatmıştı. 

Milan'a yeni yeni alışırken Mylan seçiminin arkasındaki sebebinin baş harflerini birleştirmeleri olduğunu öğrenmiştik.

Zeynep Tuğçe Bayat

Zeynep Tuğçe Bayat

Zeynep Tuğçe Bayat, oyuncu Cansel Elçin ile 2020 yılında evlendi. Bayat, hamilelik haberini 2024 yaz aylarında duyurmuştu. Ünlü çift, 31 Ocak 2025’te ilk kez anne baba oldu. Oğullarına ise Atlas adını koydular.

Atlas'ın annesine benzerliği dikkat çekerken, Cansel Elçin'in oğluna ekstra düşkünlüğü de hayranlık uyandırmıştı.

Dilay Ekmekçioğlu

Dilay Ekmekçioğlu

Dilay Ekmekçioğlu, İlker Aksum ile 2023’te nikâh masasına oturdu. Bebek haberi 2024 sonbaharında paylaşıldı. Çiftin kızları Lila, 3 Şubat 2025’te dünyaya geldi.

Lila'nın güzelliği sosyal medyayı kısa sürede ele geçirirken, İlker Aksum kızını ne zaman paylaşsa gündemin tam da göbeğine oturdu.

Zeynep Sever Demirel

Zeynep Sever Demirel

Magazinin en sevilen, en yakıştırılan çiftlerinden biri olan Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel, 2010 yılında evlenmişti. 

Evliliklerinin 15. yılında üçüncü bebek sürprizini duyuran ikili, üçüncü kızlarına 23 Şubat 2025'te kavuştu. 

Minik bebeğin Volkan Demirel'e benzerliği dikkat çekerken adının da Yasmin olduğu duyuruldu.

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile 8 Temmuz 2016’da evlenmişti. Yıllardır bebek haberi beklenen çift, müjdeyi 2025'te verdi. 

Hamilelik haberini Ağustos 2024’te kamuoyuyla paylaşmışlardı ve bebeğin kime benzeyeceğinden adının ne olacağına kadar her detay sosyal medyada olay olmuştu. 

Ünlü oyuncu, 6 Mart 2025’te anne oldu. Oğullarına ise Aziz adını verdiler.

Pınar Deniz

Pınar Deniz

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım 17 Eylül 2024’te Roma’da evlenmişti. Evlilikten hemen önce başlayan bebek dedikodularının doğru olduğunu düğün günü paylaştıkları fotoğraflardan anlamıştık. 

Çift, 31 Mart 2025’te ilk bebeklerini kucakladı. Oğullarının adını Fikret Hakan koydular.

Karsu

Karsu

Mike Schrama ile 31 Temmuz 2024’te evlenen Karsu, hamile olduğunu Ekim 2024’te açıklamıştı. 

Karsu, 11 Nisan 2025’te anne oldu. Oğluna ise tıpkı Justin Bieber ve Hailey Bieber gibi Blues adını verdi.

Sahra Işık

Sahra Işık

Sahra Işık, İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlendi. Hamilelik haberini ise Aralık 2024’te duyurmuşlardı.

Çift, 12 Haziran 2025’te ilk bebeklerine kavuştu. Oğullarına ise Pamir adını verdiler.

Gizem Karaca

Gizem Karaca

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, uzun süredir beraber olduğu Kemal Ekmekçi ile 2017’de evlenmişti. 

Oyuncu, hamile olduğunu Ocak 2025’te açıklamıştı.

Gizem Karaca, 26 Haziran 2025’te anne oldu. Kızına ise Leyla Yaz adını verdi.

Meriç Aral

Meriç Aral

Uzun yıllardır beraber olan, evlilik tarihini de erteleye erteleye bir hal olan Meriç Aral ve Serkan Keskin 19 Eylül 2024’te evlenmişti.

Bebek haberi 2025 baharında paylaşıldı. Meriç Aral, 4 Eylül 2025’te anne oldu. Çift, oğullarına Güneş adını verdi.

Wilma Elles

Wilma Elles

Wilma Elles, Mehmet Şah Çelik ile Aralık 2022’de evlenmişti. İlk evliliğinden ikiz çocukları olan Wilma Elles, Mehmet Şah Çelik ile ilk bebeğini 2023 yılında kucağına almıştı. Toplamda dördüncü bebeği, Mehmet Şah Çelik'le ikinci bebeğinin haberi 2025 yazında duyuruldu. 

Ünlü oyuncu, 17 Eylül 2025’te anne oldu. Oğluna Leon Mirza ismini verdi.

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Başından bu yana Ural Kaspar'la tartışmalı bir aşk yaşayan, bir ayrılıp bir barışan İrem Helvacıoğlu 28 Ekim 2024’te evlenmişti.

Hamilelik sürecini gözlerden uzak tutan İrem Helvacıoğlu, hamileyken talihsiz birkaç olay atlatmıştı. Ekim 2025’te anne olan ünlü oyuncu, kızının adını Sora koyduklarını açıkladı.

Başak Gümülcinelioğlu

Başak Gümülcinelioğlu

Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında evlenen Başak Gümülcinelioğlu, hamileliğini Mayıs 2025’te Cannes’da duyurmuştu.

Gümülcinelioğlu, 4 Kasım 2025’te anne oldu. Oğullarına Devin adını verdi.

Beste Kökdemir

Beste Kökdemir

Beste Kökdemir, Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz 2025’te evlendi. Düğünün hemen ardından bebek haberini paylaştı. 

Kökdemir, 27 Kasım 2025’te anne oldu. Çift, oğullarına Kai Güneş adını verdi.

