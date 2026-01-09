Mutlu Olmanı En Çok Ne Engelliyor?
Mutluluğun peşinden koşan birçok insanın aksine, belki de asıl yapmamız gereken şey, mutluluğa engel olan duvarları yıkmak olmalı. Peki, bu duvarlar ne? Korkularımız, endişelerimiz, belirsizliklerimiz, hayal kırıklıklarımız ve belki de en önemlisi, kendimize dair yanılgılarımız... İşte bu duvarları yıkmadan önce, onları tanımak, anlamak ve kabul etmek gerekiyor.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini kötü hissettiğinde genellikle ne yaparsın?
4. Hayatında en çok neye odaklanırsın?
5. Sosyal ortamlarda kendini genellikle nasıl hissedersin?
6. Hedeflerine ulaşmak konusunda ne kadar kendine güveniyorsun?
7. Kendinle ilgili düşüncelerin genellikle nasıldır?
8. Son olarak zor bir durumla karşılaştığında ilk tepkini nasıl tanımlarsın?
Geçmişe Takılanlar
Kaygı ve Endişe
Mükemmeliyetçilik
Onay Aramak
