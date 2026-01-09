Mutluluğun peşinden koşan birçok insanın aksine, belki de asıl yapmamız gereken şey, mutluluğa engel olan duvarları yıkmak olmalı. Peki, bu duvarlar ne? Korkularımız, endişelerimiz, belirsizliklerimiz, hayal kırıklıklarımız ve belki de en önemlisi, kendimize dair yanılgılarımız... İşte bu duvarları yıkmadan önce, onları tanımak, anlamak ve kabul etmek gerekiyor.

Mutlu Olmanı En Çok Ne Engelliyor?