Seçtiğin Kombinlere Göre Sen 'Old Money' mi Yoksa 'Mob Wife' mısın?

Moda dünyasında senin tarzını belirleyen birçok faktör var. 'Old Money' ifadesi, zenginliği ve asaleti simgeler. Bu tarzı benimseyenler genellikle klasik ve zarif parçaları tercih ederler. Dolaplarında kaliteli kumaşlardan üretilmiş, sade ve şık tasarımlar bulunur. Örneğin, bir 'Old Money' karakteri genellikle bir Chanel takım elbise veya bir Hermes eşarp ile görebilirsiniz. Bu tarz, ayrıcalıklı bir yaşam tarzını ve sofistike bir görünümü temsil eder. Öte yandan, 'Mob Wife' tarzı, daha iddialı ve gösterişli bir moda anlayışını temsil eder. Bu karakter, lüks ve ihtişamı seven, dikkat çekmeyi hedefleyen kadınları temsil eder. Dolaplarında genellikle koyu renkler, büyük aksesuarlar ve bol bol pırlanta bulunur. Bir 'Mob Wife' karakteri genellikle bir Versace elbise veya bir Prada çanta ile görebilirsiniz. Bu tarz, güçlü bir karakteri ve cesur bir moda anlayışını temsil eder.

Peki sen hangi moda karakterisin? 'Old Money' mi, yoksa 'Mob Wife' mı?