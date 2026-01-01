Burcunuza Göre Sevgilinle Hangi Yeşilçam Çiftisiniz?

Yeşilçam'ın romantik ve unutulmaz çiftlerini hepimiz çok iyi biliriz. Peki, hiç düşündünüz mü siz ve sevgiliniz hangi Yeşilçam çiftine benziyorsunuz? Belki de aşk dolu bakışlarıyla Adile Naşit ve Münir Özkul çifti gibi bir çiftsinizdir. Ya da belki de tutkulu ve heyecanlı bir aşk hikayeniz var ve sizin çiftiniz Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikilisi. Kim bilir, belki de siz ve sevgiliniz, Filiz Akın ve Ayhan Işık gibi birbirine karşı son derece nazik ve saygılı bir çiftsiniz.