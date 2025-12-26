Yıl Sonu Anketi: 2025 Yılını Puanlıyoruz!
2025 yılının sonuna geldik ve bu yılın genel değerlendirmesini yapma vakti geldi. Yılın sonu anketimize hoş geldiniz! 2025 yılını sizin gözünüzden değerlendireceğiz. Bu yılı başından sonuna kadar iyice bir düşünün. Neler neler yaşadık ve 2025 yılına hak ettiğini puanı verin!
Haydiiii!
2025 yılına bir puan verecek olsan kaç verirdin?
