Ünlü Rapçi Eypio, Yeraltı Dizisi İçin Yaptığı Şarkıyla İlgili İtirafta Bulundu

Eypio, 'Yeraltı dizisi için 96 sayfalık senaryo geldi, şarkıyı senaryoyu okumadan yazdım. Vapurlar adalara derken adamın adada yaşadığını bilmiyordum.' dedi.

Eypio - Yeraltı Şarkı Sözleri

Ne sandın belki utandım

Gözlerinde yaştım her damlaya sardım

Bi andım hüsn-ü zandım

Yalan da olsa her gülüşe kandım

Tamam belki onlar bilmez ben utandım

Belki ben de yalandım

Ve zaman girdi aramıza birden

Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı

Dayandım kapılara

Yalnızım uzaklara

Deryaya dalmışım ben sığmam hiç odalara

Vapurlar adalara vurdum hep karavana

Eğer ki sen de yoksan çıkmam hiç karalara

Seni benden inan bana kimse kızım alamaz

Kimse ilmeğini boşa boyna dolamaz

Kimse mermilere falan adres soramaz

Yeraltındayım kimse beni aramaz

Sana olan aşkım çocuk gibi yaramaz

Eser rüzgar ama saçlarını taramaz

Su-i zandın Gelirsin sandım

