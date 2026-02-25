onedio
Ünlü Rapçi Eypio, Yeraltı Dizisi İçin Yaptığı Şarkıyla İlgili İtirafta Bulundu

Ünlü Rapçi Eypio, Yeraltı Dizisi İçin Yaptığı Şarkıyla İlgili İtirafta Bulundu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2026 - 09:37

NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisi, daha ikinci bölümünde reyting zirvesini ele geçirmişti. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi en güçlü rakibi Eşref Rüya'yı tahtından etmişti. Ünlü rapçi Eypio'nun Yeraltı için şarkı yapması da dizide dikkat çeken detaylardan biri olmuştu. Eypio'dan şarkıyla ilgili itiraf geldi.

NOW TV'de yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisi ilk dört bölümüyle büyük başarı yakaladı.

NOW TV'de yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisi ilk dört bölümüyle büyük başarı yakaladı.

Çarşamba gününün zirvesine yerleşen dizi, aynı zamanda haftanın en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başardı. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide bir de Eypio sürprizi yapıldı. Ünlü rapçi Eypio, dizi için Yeraltı-Kapına Dayandım şarkısını yaptı.

Ünlü şarkıcı Eypio'dan Yeraltı için yaptığı şarkıyla ilgili itiraf geldi.

Ünlü şarkıcı Eypio'dan Yeraltı için yaptığı şarkıyla ilgili itiraf geldi.

Eypio, 'Yeraltı dizisi için 96 sayfalık senaryo geldi, şarkıyı senaryoyu okumadan yazdım. Vapurlar adalara derken adamın adada yaşadığını bilmiyordum.' dedi.

Eypio - Yeraltı Şarkı Sözleri

Ne sandın belki utandım

Gözlerinde yaştım her damlaya sardım

Bi andım hüsn-ü zandım

Yalan da olsa her gülüşe kandım

Tamam belki onlar bilmez ben utandım

Belki ben de yalandım

Ve zaman girdi aramıza birden

Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı

Dayandım kapılara

Yalnızım uzaklara

Deryaya dalmışım ben sığmam hiç odalara

Vapurlar adalara vurdum hep karavana

Eğer ki sen de yoksan çıkmam hiç karalara

Seni benden inan bana kimse kızım alamaz

Kimse ilmeğini boşa boyna dolamaz

Kimse mermilere falan adres soramaz

Yeraltındayım kimse beni aramaz

Sana olan aşkım çocuk gibi yaramaz

Eser rüzgar ama saçlarını taramaz

Su-i zandın Gelirsin sandım

Dayandım kapılara

Yalnızım uzaklara

Deryaya dalmışım ben sığmam hiç odalara

Vapurlar adalara vurdum hep karavana

Eğer ki sen de yoksan çıkmam hiç karalara

Tamam belki onlar bilmez ben utandım

Belki ben de yalandım

Ve zaman girdi aramıza birden

Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Merve Ersoy - TV Editörü

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
