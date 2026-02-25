onedio
Survivor'da "Neden Böyle Konuşuyorsun?" Diye Sorulan Beyza'dan Yürek Burkan Açıklama

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2026 - 09:02

Survivor 2026'da Gönüllüler takımında yarışan ve bu hafta eleme adayları arasında yer alan Beyza Gemici, yarışmanın en sempatik isimlerinden biri olarak görülüyor. Konuşması ve davranışlarıyla dikkat çeken Beyza, daha önce Acun Ilıcalı'nın da radarına takılmış ve Ilıcalı, 'Seni çözemedim. Hep mi böylesin?' demişti. Beyza, neden duraksayarak konuştuğunu açıkladı.

Survivor'ın en sempatik isimlerinden biri olarak görülen Beyza Gemici, konuşması ve davranışlarıyla dikkat çekmişti.

Survivor'ın en sempatik isimlerinden biri olarak görülen Beyza Gemici, konuşması ve davranışlarıyla dikkat çekmişti.

Açık sözlülüğü ve dobralığı bir yana ani tepkileriyle de izleyiciyi etkileyen Beyza, daha önce Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekmişti. 'Seni çözemedim' diyen Acun Ilıcalı, Beyza'nın sempatik davranışlarının ardındaki nedeni merak etmişti.

"Beyza neden konuşamıyor?" diye merak edilirken, yarışmacıya "Konuşmanı bilerek mi böyle yapıyorsun?" diye soruldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
