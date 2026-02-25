Survivor'da "Neden Böyle Konuşuyorsun?" Diye Sorulan Beyza'dan Yürek Burkan Açıklama

Survivor 2026'da Gönüllüler takımında yarışan ve bu hafta eleme adayları arasında yer alan Beyza Gemici, yarışmanın en sempatik isimlerinden biri olarak görülüyor. Konuşması ve davranışlarıyla dikkat çeken Beyza, daha önce Acun Ilıcalı'nın da radarına takılmış ve Ilıcalı, 'Seni çözemedim. Hep mi böylesin?' demişti. Beyza, neden duraksayarak konuştuğunu açıkladı.