Survivor'da Aşksız Yapamayan Sercan, Deniz'e Hisleri Hakkında Konuştu

Katıldığı sezonlarda Nisa Bölükbaşı ve Aleyna Kalaycıoğlu'na karşı hisler beslediği için gündemden düşmeyen Sercan Yıldırım, bu sezon aynı takımda yer aldığı Deniz Çatalbaş'a gönlünü kaptırdı. Deniz'in yakın olduğu bilinen arkadaşı Eren'in elenmesine neden olan Sercan'ın hamleleri hem seyirciyi hem yarışmacıları şaşırtırken Sercan yeni bölüm fragmanında içini döktü.

Seren Ay'la konuşan Sercan, Survivor'da aldığı kararları stratejik ve duygusal aldığını belirtip 'Bir duygusallık yaşanıyorsa bu tek taraflı olmuyor' dedi. Sercan ayrıca Deniz hakkında Seren Ay'a 'Tek taraflı olduğunu mu düşünüyorsun?' diye sordu.

Öte yandan Deniz verdiği bir röportajda Sercan'dan uzaklaştığını çünkü konuşursa bu konunun gündeme gelmesinden korktuğunu dile getirdi.