Survivor'da Aşksız Yapamayan Sercan, Deniz'e Hisleri Hakkında Konuştu
Survivor'a katıldığı her sezon adu bir yarışmacıyla aşk iddialarına karışan Sercan, 2026 sezonunda Deniz'e karşı duygular beslediğini açık açık belli etmeye başladı. Deniz'le yakın olan Eren'in elenmesini sağlayan Sercan, yeni bölüm fragmanında Seren Ay'a içini döktü ve bunun tek taraflı olup olmadığını sordu.
Survivor yarışmacılarından Sercan, 2026 sezonunda da aşk iddialarıyla anılmayı başardı.
Sercan'ın Deniz'e duyguları hakkında konuştuğu anları buradan izleyebilirsiniz:
