Survivor'da Aşksız Yapamayan Sercan, Deniz'e Hisleri Hakkında Konuştu

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.02.2026 - 08:35

Survivor'a katıldığı her sezon adu bir yarışmacıyla aşk iddialarına karışan Sercan, 2026 sezonunda Deniz'e karşı duygular beslediğini açık açık belli etmeye başladı. Deniz'le yakın olan Eren'in elenmesini sağlayan Sercan, yeni bölüm fragmanında Seren Ay'a içini döktü ve bunun tek taraflı olup olmadığını sordu.

Survivor yarışmacılarından Sercan, 2026 sezonunda da aşk iddialarıyla anılmayı başardı.

Survivor yarışmacılarından Sercan, 2026 sezonunda da aşk iddialarıyla anılmayı başardı.

Katıldığı sezonlarda Nisa Bölükbaşı ve Aleyna Kalaycıoğlu'na karşı hisler beslediği için gündemden düşmeyen Sercan Yıldırım, bu sezon aynı takımda yer aldığı Deniz Çatalbaş'a gönlünü kaptırdı. Deniz'in yakın olduğu bilinen arkadaşı Eren'in elenmesine neden olan Sercan'ın hamleleri hem seyirciyi hem yarışmacıları şaşırtırken Sercan yeni bölüm fragmanında içini döktü.

Seren Ay'la konuşan Sercan, Survivor'da aldığı kararları stratejik ve duygusal aldığını belirtip 'Bir duygusallık yaşanıyorsa bu tek taraflı olmuyor' dedi. Sercan ayrıca Deniz hakkında Seren Ay'a 'Tek taraflı olduğunu mu düşünüyorsun?' diye sordu.

Öte yandan Deniz verdiği bir röportajda Sercan'dan uzaklaştığını çünkü konuşursa bu konunun gündeme gelmesinden korktuğunu dile getirdi.

Sercan'ın Deniz'e duyguları hakkında konuştuğu anları buradan izleyebilirsiniz:

