Akıbeti Merak Ediliyor! NOW Dizisi Reytinglerini Artıramazsa Final Yapabilir

Akıbeti Merak Ediliyor! NOW Dizisi Reytinglerini Artıramazsa Final Yapabilir

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.02.2026 - 13:22

NOW'ın sevilen dizisi için final ihtimali doğdu. NOW ekranlarında yayınlanan Sahtekarlar yüksek reyting oranları alsa da senarist değişikliğinin ardından düşüş kaçınılmaz oldu. Birsen Altuntaş, NOW'ın iddialı dizisinin reytinglerini artıramazsa final yapabileceğini duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Düşük reytingler ve dizi maliyetlerinin artmasıyla diziler final yapmaya devam ediyor. NOW'ın iddialı dizisi de final ihtimaliyle gündem oldu.

Düşük reytingler ve dizi maliyetlerinin artmasıyla diziler final yapmaya devam ediyor. NOW'ın iddialı dizisi de final ihtimaliyle gündem oldu.

NOW'ın yeni sezon dizilerinden Sahtekarlar geçerli reyting oranları alsa da senarist Sema Ergenekon'un projeden ayrılmasının ardından reyting düşüşü başladı. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'in başrollerde yer aldığı Sahtekarlar'ın akıbeti merak edilirken Birsen Altuntaş'tan final iddialarına dair duyuru geldi.

NOW dizisi Sahtekarlar, reyting düşüşü devam ederse final yapabilir.

NOW dizisi Sahtekarlar, reyting düşüşü devam ederse final yapabilir.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sahtekarlar dizisi için henüz alınmış bir final kararı yok. Fakat dizinin reytingleri düşmeye devam ederse önümüzdeki haftalarda final yapacak.

Öte yandan 3 bölümü çekilen Doktor Başka Hayatta dizisinin Sahtekarlar yerine pazar akşamı yayınlanması bekleniyor. Altuntaş, dizi ekibinin kanaldan bu konuda 20 gündür haber beklediğini belirtti.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
