Rüya Gibi'nin Final Kararının Ardından Şebnem Bozoklu Seyirciye Teşekkür Etti

Esra Demirci - TV Editörü
24.02.2026 - 11:46

Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisi düşük reytinglerin ardından final kararıyla karşı karşıya kaldı. Rüya Gibi'nin finalinin kesinleşmesinin ardından Şebnem Bozoklu seyirciye teşekkür videosu yayınladı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi için düşük reytinglerin ardından final kararı alındı.

Reytingleri bir türlü artmayan dizinin finali kesinleşirken dizinin sadık seyircisi bu konuda epey üzüldü. Sosyal medyada TT çalışmaları yapılan dizi finalden kaçamazken kadroda yer alan Şebnem Bozoklu Rüya Gibi seyircisine teşekkür etti.

Şebnem Bozoklu TikTok'ta yayınladığı videoda seyircisine destekleri için teşekkür edip 13. bölümdeki finalin mutlu sonlu olduğunu açıkladı.

Şebnem Bozoklu'nun teşekkür videosunu buradan izleyebilirsiniz:

