Rüya Gibi'nin Final Kararının Ardından Şebnem Bozoklu Seyirciye Teşekkür Etti
Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisi düşük reytinglerin ardından final kararıyla karşı karşıya kaldı. Rüya Gibi'nin finalinin kesinleşmesinin ardından Şebnem Bozoklu seyirciye teşekkür videosu yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi için düşük reytinglerin ardından final kararı alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şebnem Bozoklu'nun teşekkür videosunu buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın