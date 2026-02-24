onedio
Domuz Eti Sahnesiyle Tepki Çeken ATV Dizisinin Günü Değişti

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.02.2026 - 08:41

Domuz eti sahnesiyle sosyal medyada tepkilerin odağına oturan yeni ATV dizisi reytinglerde bir türlü yükseliş yaşayamamıştı. Senarist değişikliğine giden dizinin reyting hamlesi olarak günü değiştirildi.

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında gündemden düşmüyor.

Domuz eti sahnesiyle tepki çeken Aynı Yağmur Altında ayrıca bir türlü reyting oranlarını artıramamıştı. Hem reyting hamlesi hem de domuz eti sahnesinin tepki görmesinin ardından senarist değişikliğine gidilen ATV dizisinden yeni hamle geldi. Televizyonun en iddialı akşamı olan pazartesi yayınlanan Aynı Yağmur Altında'nın günü değişti.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Aynı Yağmur Altında'nın yayın günü pazar oldu.

Aynı Yağmur Altında'nın yeni yayın günü fragmanda duyurulurken ATV dizisinin yeni rakipleri pazar akşamı yayınlanan Sahtekarlar, Teşkilat ve final kararı alınan Rüya Gibi oldu.

