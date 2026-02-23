Survivor'dan Elenen Eren Semerci İmalı Paylaşımlarda ve Açıklamada Bulundu
Survivor'dan dün akşam elenen Eren Semerci, izleyicileri bir miktar şoka soktu. Ünlüler takımına Eren'in kendi takımlarına dahil olmasını isteyip istemedikleri soruldu. Ancak Sercan'ın Deniz'e karşı hisleri olduğu iddiasıyla yarışmacılar Eren'e hayır dediler.
Yarışmadan elenen Eren ilk paylaşımlarını yaptı.
Survivor'da dün akşam elenen isim Eren Semerci oldu.
Eren'den Survivor sonrası ilk paylaşımlar geldi.
Eren, "Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi.
