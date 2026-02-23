onedio
Survivor'dan Elenen Eren Semerci İmalı Paylaşımlarda ve Açıklamada Bulundu



Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2026 - 22:29

Survivor'dan dün akşam elenen Eren Semerci, izleyicileri bir miktar şoka soktu. Ünlüler takımına Eren'in kendi takımlarına dahil olmasını isteyip istemedikleri soruldu. Ancak Sercan'ın Deniz'e karşı hisleri olduğu iddiasıyla yarışmacılar Eren'e hayır dediler. 

Yarışmadan elenen Eren ilk paylaşımlarını yaptı.

Survivor'da dün akşam elenen isim Eren Semerci oldu.



Engincan'la son ikiye kalan Eren eleme oyununu kaybetti. Ünlüler takımı ise Eren'in takımlarına dahil olmasını istemedi. Eren'in elenmesi Survivor hayranları için büyük şaşkınlık yarattı.

Eren'den Survivor sonrası ilk paylaşımlar geldi.




Survivor'a geldiğindeki halini ve ayrılırkenki halini paylaşan Eren, “The eyes, Chico, they never lie” (Gözler Chico, asla yalan söylemez) sözünü paylaştı. Scarface filminin sözleriyle paylaşım yapan Eren bir de video paylaştı.

Eren, "Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi.

Merve Ersoy

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
