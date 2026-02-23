16-22 Şubat Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Açıklandı
16-22 Şubat haftasında televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları netleşti. Prime time kuşağında ekrana gelen yapımlar arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Haftalık ölçümlerde hangi dizinin öne çıktığı merak konusuydu. Özellikle Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Yeraltı dikkat çeken sonuçlar aldı. Üç farklı kategoride tablo farklı şekillendi. İşte detaylar…
16-22 Şubat haftasında Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting listeleri açıklandı.
16–22 Şubat Haftası En Çok İzlenen Diziler 👇
