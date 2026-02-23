16-22 Şubat Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Açıklandı

Haftanın en çok konuşulan dizileri arasında Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Yeraltı yer aldı. Total kategorisinde Uzak Şehir ilk sıraya yerleşti. Taşacak Bu Deniz bu kategoride ikinci sırada haftayı tamamladı. Abi üçüncü sırada yer alırken Güller ve Günahlar dördüncü oldu. Sevdiğim Sensin ise Total’de beşinci sıraya girdi.

AB grubunda tablo değişti. Taşacak Bu Deniz bu kategoride zirvede yer aldı. Uzak Şehir AB’de ikinci sırada haftayı kapattı. Yeraltı üçüncü sıraya yerleşerek dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti ve Eşref Rüya da ilk beş içindeydi.

ABC1 grubunda da Taşacak Bu Deniz ilk sıradaydı. Uzak Şehir bu kategoride ikinci sırada yer aldı. Yeraltı üçüncü sıradaki konumunu korudu. Eşref Rüya dördüncü sıraya yerleşti. Abi ise ABC1 listesinde beşinci oldu. Haftalık sonuçlara bakıldığında Taşacak Bu Deniz iki kategoride zirvedeydi. Uzak Şehir ise Total grubunda liderliği elde etti. Yeraltı özellikle AB ve ABC1 performansıyla öne çıkan yapımlar arasındaydı.