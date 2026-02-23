onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
16-22 Şubat Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Açıklandı

16-22 Şubat Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
23.02.2026 - 15:53

16-22 Şubat haftasında televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları netleşti. Prime time kuşağında ekrana gelen yapımlar arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Haftalık ölçümlerde hangi dizinin öne çıktığı merak konusuydu. Özellikle Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Yeraltı dikkat çeken sonuçlar aldı. Üç farklı kategoride tablo farklı şekillendi. İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16-22 Şubat haftasında Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting listeleri açıklandı.

16-22 Şubat haftasında Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting listeleri açıklandı.

Haftanın en çok konuşulan dizileri arasında Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Yeraltı yer aldı. Total kategorisinde Uzak Şehir ilk sıraya yerleşti. Taşacak Bu Deniz bu kategoride ikinci sırada haftayı tamamladı. Abi üçüncü sırada yer alırken Güller ve Günahlar dördüncü oldu. Sevdiğim Sensin ise Total’de beşinci sıraya girdi.

AB grubunda tablo değişti. Taşacak Bu Deniz bu kategoride zirvede yer aldı. Uzak Şehir AB’de ikinci sırada haftayı kapattı. Yeraltı üçüncü sıraya yerleşerek dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti ve Eşref Rüya da ilk beş içindeydi.

ABC1 grubunda da Taşacak Bu Deniz ilk sıradaydı. Uzak Şehir bu kategoride ikinci sırada yer aldı. Yeraltı üçüncü sıradaki konumunu korudu. Eşref Rüya dördüncü sıraya yerleşti. Abi ise ABC1 listesinde beşinci oldu. Haftalık sonuçlara bakıldığında Taşacak Bu Deniz iki kategoride zirvedeydi. Uzak Şehir ise Total grubunda liderliği elde etti. Yeraltı özellikle AB ve ABC1 performansıyla öne çıkan yapımlar arasındaydı.

16–22 Şubat Haftası En Çok İzlenen Diziler 👇

16–22 Şubat Haftası En Çok İzlenen Diziler 👇

Total:

1. Uzak Şehir

2. Taşacak Bu Deniz

3. Abi

4. Güller ve Günahlar

5. Sevdiğim Sensin

AB:

1. Taşacak Bu Deniz

2. Uzak Şehir

3. Yeraltı

4. Kızılcık Şerbeti

5. Eşref Rüya

ABC1:

1. Taşacak Bu Deniz

2. Uzak Şehir

3. Yeraltı

4. Eşref Rüya

5. Abi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın