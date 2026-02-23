Dizisi Final Yapan Usta Oyuncu Delikanlı’ya Transfer Oldu!
Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı için hazırlıklar devam ediyor. OGM Pictures imzası taşıyan yapımın çekimlerine önümüzdeki hafta başlanacak. Dizinin oyuncu kadrosu netleşirken bazı karakterler merak konusuydu. Özellikle Aydemir ailesinin annesini kimin canlandıracağı uzun süredir konuşuluyordu. Bu sorunun yanıtı da sonunda belli oldu. Deneyimli bir oyuncu projeye dahil edildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Delikanlı dizisinin yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz üstleniyor.
Rolü usta oyuncu Devrim Yakut üstlenecek.
