onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dizisi Final Yapan Usta Oyuncu Delikanlı’ya Transfer Oldu!

Dizisi Final Yapan Usta Oyuncu Delikanlı’ya Transfer Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
23.02.2026 - 11:58

Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı için hazırlıklar devam ediyor. OGM Pictures imzası taşıyan yapımın çekimlerine önümüzdeki hafta başlanacak. Dizinin oyuncu kadrosu netleşirken bazı karakterler merak konusuydu. Özellikle Aydemir ailesinin annesini kimin canlandıracağı uzun süredir konuşuluyordu. Bu sorunun yanıtı da sonunda belli oldu. Deneyimli bir oyuncu projeye dahil edildi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Delikanlı dizisinin yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz üstleniyor.

Delikanlı dizisinin yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz üstleniyor.

Yapım, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin merkezinde Aydemir ailesinin yaşadıkları yer alıyor. Salih Bademci, Sarp Aydemir karakterini canlandıracak. Mina Demirtaş ise Dila Aydemir rolüyle ekranda olacak. Ailenin annesi Zühre Aydemir karakteri için yapılan görüşmeler tamamlandı.

Rolü usta oyuncu Devrim Yakut üstlenecek.

Rolü usta oyuncu Devrim Yakut üstlenecek.

Devrim Yakut son olarak Rüya Gibi dizisinde Hayriye karakteriyle ekrana gelmişti. Söz konusu yapım 13. bölümde final yapacak. Yakut’un yeni projeye geçişi bu nedenle kısa sürede gerçekleşti. Delikanlı dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor. Başrolde Mert Ramazan Demir’in yer aldığı dizi için hazırlıklar sürüyor. Çekimlerin önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın