O Dizi Finale Gidiyor: 22 Şubat Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Rüya Gibi düşük reyting sonuçları nedeniyle final kararı almıştı. Finalden önceki son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Total’de 13., AB’de 10., ABC1’de ise 11. olarak günü kapattı. Haftaya final bölümüyle son kez yayınlanacak.

NOW’da yayınlanan Sahtekarlar dizisi de düşüş yaşadı. Normalde her hafta Teşkilat’ın ardından ikinci sıraya otururdu. Ancak bu hafta Total’de 4., AB’de 5., ABC1’de ise 4. oldu.