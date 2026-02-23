onedio
O Dizi Finale Gidiyor: 22 Şubat Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
23.02.2026 - 11:07

22 Şubat Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. TRT 1’de Teşkilat, Show TV’de Rüya Gibi ve NOW’da Sahtekarlar’ın yeni bölümü vardı. Bir dizi finalden önceki son bölümüyle ekranlardaydı. Peki ya reyting birincisi kim oldu? Gelin detaylara geçelim!

22 Şubat Pazar günü reyting sonuçlarında zirve Teşkilat dizisinin oldu.

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi bu sezon adeta rakipsiz ilerliyor. Her hafta reyting sıralamalarında birinci olan dizi bu hafta da tüm kategorilerde zirvede yer alarak rakiplerine şans vermedi. 

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolü paylaştığı dizi kan kaybetmeden yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Teşkilat’ın yanı sıra Rüya Gibi ve Sahtekarlar yayındaydı.

Rüya Gibi düşük reyting sonuçları nedeniyle final kararı almıştı. Finalden önceki son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Total’de 13., AB’de 10., ABC1’de ise 11. olarak günü kapattı. Haftaya final bölümüyle son kez yayınlanacak.

NOW’da yayınlanan Sahtekarlar dizisi de düşüş yaşadı. Normalde her hafta Teşkilat’ın ardından ikinci sıraya otururdu. Ancak bu hafta Total’de 4., AB’de 5., ABC1’de ise 4. oldu.

İşte 22 Şubat Pazar Total Reyting Sıralaması 👇

İşte 22 Şubat Pazar AB Reyting Sıralaması 👇

İşte 22 Şubat Pazar ABC1 Reyting Sıralaması 👇

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
