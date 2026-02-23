O Dizi Finale Gidiyor: 22 Şubat Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 Şubat Pazar günü reyting sonuçlarında zirve Teşkilat dizisinin oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teşkilat’ın yanı sıra Rüya Gibi ve Sahtekarlar yayındaydı.
İşte 22 Şubat Pazar Total Reyting Sıralaması 👇
İşte 22 Şubat Pazar AB Reyting Sıralaması 👇
İşte 22 Şubat Pazar ABC1 Reyting Sıralaması 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın