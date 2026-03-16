onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Valilik Açıkladı: İstanbul Bayramda Donacak!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.03.2026 - 21:36

İstanbul Valiliği'nden milyonları ilgilendiren bayram uyarısı geldi. Valiliğin X hesabından yapılan paylaşıma göre İstanbul'da bayram boyunca sıcaklık adeta çakılacak. Sağanak ve soğuk havanın etkili olacağı belirtilen megakent için 'Ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır' uyarısı yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Valiliği, bayramda havanın nasıl olacağını açıkladı. Megakente kritik uyarı geldi.

'İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak?' sorusu yanıt buldu. İstanbul Valiliği X hesabından bayram hava durumunu paylaştı. Yapılan paylaşımda megakentte bayram boyunca soğuk ve yağışlı havanın olacağı ifade edildi. Sıcaklıkların 6 dereceye kadar düşeceği bildirilen açıklamada sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi. 

Valiliğin İstanbul için soğuk hava uyarısında şu ifadeler yer aldı:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Bayramda soğuk hava ve yağış etkili olacak!

Sıcaklığın bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesi bekleniyor.

İlimizde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olup bayram süresi boyunca beklenen hava sıcaklıkları;

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: 

  • Perşembe: 7 ila 9/ 9 ila 11 °C 

  • Cuma: 6 ila 8/ 9 ila 11 °C 

  • Cumartesi: 7 ila 9 / 11 ila 13 °C 

  • Pazar: 6 ila 8 / 9 ila 11 °C beklenmektedir.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın