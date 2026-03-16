Valilik Açıkladı: İstanbul Bayramda Donacak!

'İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak?' sorusu yanıt buldu. İstanbul Valiliği X hesabından bayram hava durumunu paylaştı. Yapılan paylaşımda megakentte bayram boyunca soğuk ve yağışlı havanın olacağı ifade edildi. Sıcaklıkların 6 dereceye kadar düşeceği bildirilen açıklamada sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Valiliğin İstanbul için soğuk hava uyarısında şu ifadeler yer aldı:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Bayramda soğuk hava ve yağış etkili olacak!

Sıcaklığın bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesi bekleniyor.

İlimizde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olup bayram süresi boyunca beklenen hava sıcaklıkları;

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe: 7 ila 9/ 9 ila 11 °C

Cuma: 6 ila 8/ 9 ila 11 °C

Cumartesi: 7 ila 9 / 11 ila 13 °C

Pazar: 6 ila 8 / 9 ila 11 °C beklenmektedir.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır.'