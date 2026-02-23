onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Delikanlı’da Yusuf’un Ailesi Netleşti Kadroya İki Usta Oyuncu Katıldı

Delikanlı’da Yusuf’un Ailesi Netleşti Kadroya İki Usta Oyuncu Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
23.02.2026 - 08:54

Show TV’de yayınlanmaya hazırlanan Delikanlı dizisinde kadro şekillenmeye devam ediyor. OGM Pictures imzası taşıyan yapım için set hazırlıkları sürerken oyuncu listesi de netleşiyor. Başrolünde Mert Ramazan Demir’in yer aldığı dizide aile karakterleri de belli oldu. Projenin sete çıkacağı tarih yaklaşırken yeni isimler de resmi olarak açıklandı. Özellikle Yusuf karakterinin ailesini canlandıracak oyuncular merak ediliyordu. Yapımdan gelen son bilgiyle birlikte bu soru da yanıt buldu. 

Kaynak Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Delikanlı dizisi salı günü sete çıkmaya hazırlanıyor.

Delikanlı dizisi salı günü sete çıkmaya hazırlanıyor.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapımın hazırlıkları hız kazandı. Başrolde Mert Ramazan Demir Yusuf karakterine hayat verecek. Dizide Melis Sezen Hazan rolüyle yer alırken Salih Bademci Sarp karakterini canlandıracak. Mina Demirtaş, Devrim Yakut, Onur Ünsal ve Asena Girişken de kadronun öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Velatnu Aydın, Erdem Adilce, Gökhan Yıkılkan, Zamire Zeynep Özdemir, Ergun Kuyucu ve Zehra Barto da projede rol alacak oyuncular arasında.

Yapıma iki deneyimli oyuncu daha dahil oldu.

Yapıma iki deneyimli oyuncu daha dahil oldu.

Mine Şenhuy Teber, Yusuf’un annesi Meryem karakterini canlandıracak. Elçin Atamgüç ise Yusuf’un teyzesi Makbule rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Aile karakterlerinin hikayede önemli bir yer tutacağı belirtiliyor. Özellikle Yusuf’un ev sahneleri dizinin ilk çekilecek bölümleri arasında yer alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın