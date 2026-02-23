Delikanlı’da Yusuf’un Ailesi Netleşti Kadroya İki Usta Oyuncu Katıldı

Show TV’de yayınlanmaya hazırlanan Delikanlı dizisinde kadro şekillenmeye devam ediyor. OGM Pictures imzası taşıyan yapım için set hazırlıkları sürerken oyuncu listesi de netleşiyor. Başrolünde Mert Ramazan Demir’in yer aldığı dizide aile karakterleri de belli oldu. Projenin sete çıkacağı tarih yaklaşırken yeni isimler de resmi olarak açıklandı. Özellikle Yusuf karakterinin ailesini canlandıracak oyuncular merak ediliyordu. Yapımdan gelen son bilgiyle birlikte bu soru da yanıt buldu.

Kaynak Birsen Altuntaş